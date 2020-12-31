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С оркестром и праздничным шествием. Спасатели Гродно необычно поздравили жителей города с Новым годом

31 декабря 2020 15:08
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Новости Беларуси. Самое необычное музыкальное поздравление с Новым годом от гродненских спасателей. Работники МЧС вышли на городские улицы с оркестром, а трубач на старинной пожарной каланче исполнил известную всем новогоднюю композицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С оркестром и праздничным шествием. Спасатели Гродно необычно поздравили жителей города с Новым годом-1

Исполнение в полдень мелодии на пожарной каланче – многолетняя традиция в Гродно. И в канун Нового года даже там не обошлось без Деда Мороза со Снегурочкой.

С оркестром и праздничным шествием. Спасатели Гродно необычно поздравили жителей города с Новым годом-4

Сказочные персонажи вместе с оркестром МЧС устроили праздничное шествие. По историческому центру города разносились звуки любимых мелодий и хитов разных лет.

С оркестром и праздничным шествием. Спасатели Гродно необычно поздравили жителей города с Новым годом-7

На протяжении маршрута спасатели раздавали прохожим памятки, как встретить зимние праздники безопасно, и, конечно, желали счастья в наступающем году.

# Новый год # общество # Фотофакт

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