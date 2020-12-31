Салют на Новый год 2021 в Минске. Во сколько запустят фейерверк?

Новости Беларуси. Концерт, неоновое шоу, фейерверк. В центре Минска горожан в новогоднюю ночь ожидает насыщенная программа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Концерт, неоновое шоу, фейерверк. В центре Минска горожан в новогоднюю ночь ожидает насыщенная программа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торговые точки у Дворца спорта и на Октябрьской площади с угощениями, сувенирами и игрушками будут открыты до 03:00. На последней площадке в новогоднюю ночь праздничный концерт с элементами театрализованного шоу пройдет с полуночи до трех.
Праздничным фейерверком можно будет насладиться в 01.30. Кстати, лучший обзор будет с Октябрьской площади.