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Салют на Новый год 2021 в Минске. Во сколько запустят фейерверк?

31 декабря 2020 15:14
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Новости Беларуси. Концерт, неоновое шоу, фейерверк. В центре Минска горожан в новогоднюю ночь ожидает насыщенная программа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Салют на Новый год 2021 в Минске. Во сколько запустят фейерверк?-1

Торговые точки у Дворца спорта и на Октябрьской площади с угощениями, сувенирами и игрушками будут открыты до 03:00. На последней площадке в новогоднюю ночь праздничный концерт с элементами театрализованного шоу пройдет с полуночи до трех.

Салют на Новый год 2021 в Минске. Во сколько запустят фейерверк?-4

Праздничным фейерверком можно будет насладиться в 01.30. Кстати, лучший обзор будет с Октябрьской площади.

# Новый год # общество # Фотофакт

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