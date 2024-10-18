Лущ: план Зеленского – дальше вытягивать деньги, пока не закончатся все украинцы

Григорий Азаренок, СТВ: Мы – и Россия, и Беларусь – говорим о переговорах. Это для нас, для всех большая трагедия. Гибель славянского государства Украина. А Зеля говорит вот такие вещи. Сначала этот план «Перамога» там. Всех мобилизуем, достанем всех там, от детей до стариков, преподавателей, деятелей культуры. Всех они заберут в этот молох смерти. Ну и дальше Россия серьезно относится, и мы серьезно относимся к этим ядерным заявлениям. Потому что «грязную бомбу», грязную сделать они могут. Как вы считаете, как будет развиваться ситуация?

Сергей Лущ, общественный деятель:

Давайте с того начнем, что Зеленский никогда себя не ассоциировал, наверное, с украинским народом. Никакого отношения сегодня та власть, преступная нацистская власть, тот режим, который сегодня существует в Украине, – это террористы, захватившие просто славянское государство. И людей, с одной стороны, в заложники, с другой стороны, пропагандируют нацистскую идеологию, которая прочно вступила, пустила там корни. Мы же знаем с вами сотни эпизодов.

И сегодня на фронте с заградотрядами, которые расстреливают своих. А что уже говорить, они военных расстреливают своих же. Что говорить о мирном населении и так далее. Беларусь и Россия всегда последовательно выступали с миротворческой позицией. Если позиция России с начала СВО обусловлена тем, что Украина стала представлять угрозу, реальную угрозу. Кстати, план Зеленского, насколько он там фантастический, не фантастический, понятно, что он нацелен на то, чтобы дальше вытягивать деньги, пока не закончатся все украинцы. И под это получать инвестиции, выводить их за рубеж, распродавая последние остатки того, что называлась Украина, фактически уничтожая собственное государство и уничтожая собственный народ.

Но в победном плане Зеленского там же конкретно говорится, что он готов пойти на самые крайние меры. Только проплачивайте, пожалуйста, мне это. И это, безусловно, при всех прочих такой безответственный политик, как его президент, помните, обозвал. Господи, абсолютно справедливо, забыл. «Гнида» в выступлении. Но действительно это так. Надо быть последней сволочью, чтобы такие, во-первых, заявления делать и такую политическую ленивость. К тому же это видно, что человек безответственный. Верхушка украинских пунктов не связывает себя с будущим Украины. Их будущее связано с Европой, Соединенными Штатами, где они планируют после того, как они здесь свою грязную работу выполнят. Будущее они свое и своих детей, если они у них есть, они видят только там. Отсюда это и бравирование, и это бравада. Но думаю, что самым важным продолжением, какие бы заявления ни были, на них, во-первых, есть чем адекватно ответить и России, и Беларуси, и нашему Союзному государству.