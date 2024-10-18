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В Минске 19 октября пройдут субботники с интерактивами для детей и взрослых

18 октября 2024 17:47
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19 октября в девяти районах Минска пройдут субботники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 19 октября пройдут субботники с интерактивами для детей и взрослых-2

Задача – сделать город чище, краше и зеленее. Помимо уборки территорий, высадки зеленых насаждений и установки новых малых архитектурных форм, подготовлена интерактивная программа для детей и взрослых. Например, во дворе дома 93 по проспекту Рокоссовского можно будет найти четвероногого друга, а на Менделеева школьников и их родителей научат грамотно разделять мусор.

В Минске 19 октября пройдут субботники с интерактивами для детей и взрослых-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
С каждым годом жители более активно участвуют в этих мероприятиях. Мы для этого делаем все возможное. Жилищно-коммунальные предприятия готовы предоставить необходимый инвентарь, посадочный материал. Субботники начинаются с 9 часов утра и, как правило, до 12 дня.

В Минске 19 октября пройдут субботники с интерактивами для детей и взрослых-6

Отметим, с начала октября в Минске уже высадили 700 деревьев и пять тысяч кустарников. На данный момент в лидерах Фрунзенский район.

# Субботники в Беларуси

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