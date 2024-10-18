В Минске 19 октября пройдут субботники с интерактивами для детей и взрослых

19 октября в девяти районах Минска пройдут субботники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задача – сделать город чище, краше и зеленее. Помимо уборки территорий, высадки зеленых насаждений и установки новых малых архитектурных форм, подготовлена интерактивная программа для детей и взрослых. Например, во дворе дома 93 по проспекту Рокоссовского можно будет найти четвероногого друга, а на Менделеева школьников и их родителей научат грамотно разделять мусор.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

С каждым годом жители более активно участвуют в этих мероприятиях. Мы для этого делаем все возможное. Жилищно-коммунальные предприятия готовы предоставить необходимый инвентарь, посадочный материал. Субботники начинаются с 9 часов утра и, как правило, до 12 дня.