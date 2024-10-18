Зеленский выполнил «главную задачу» своих повелителей: внес разлад в отношения славянских народов – Пустовой

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Нюрнберга не будет. Не будет Нюрнберга. И Зеленский, скорее всего, надо это понимать, будет действительно ездить и читать лекции. Потому что даже нацистские генералы, осужденные, нашли себе теплое местечко под патронажем тогда еще не созданного НАТО. Поэтому надо оценивать реальность, потому что война не может закончиться, чтобы были достигнуты какие-то идеальные позиции. Люди гибнут. Соль земли гибнет. Понимаешь? Поэтому тут надо действительно примирение. Понятно, у России свои геополитические задачи, она их добьется, перемолит, сломит. Но еще надо понимать, что Украина тоже неоднородная. И если мы будем требовать, чтобы там во Львове были преференции для русского населения, это тоже никуда не годится, никуда не пойдет. Надо понимать, что Россия, Украина разная. Ее сделали еще, есть сфера влияния той Австро-Венгрии. И западная Украина совсем другая.

Евгений Пустовой:

Много этих вопросов именно религиозных, они выбор свой уже сделали. Все. И самое интересное, что та же «галичина», она под себя подложила всю большую Украину. Та самая основная русскоязычная Украина, которая ассоциирует себя с цивилизацией славянской, да, она должна попасть каким-то образом либо территориально в Россию, Вообще, выход для Украины – это федеральное устройство. И демилитаризация, что очень важно и нужно Беларуси. Нам надо спокойный сосед. Дальше, каким образом сейчас вот эти сгладить отношения? Ведь Зеленский там – тварь, как можно... Ну, каждый называет его, как считает нужным, но он выполнил главную задачу.

Григорий Азаренок:

Он приносит, он продает мясо украинское за…

Евгений Пустовой:

Продает – да, но он сделал еще больше для них, для своих бенефициаров, для своих повелителей. Он внес разлад в самые ближайшие народы.

Григорий Азаренок:

В славянскую семью.

Евгений Пустовой:

Да, все. Вот это все. И как ты померишь маму, допустим, из Орла и маму где-нибудь из Луцка, которая и та, и та потеряла своего сына? Ну, можно сказать, да, раны зарубцуются, но все-таки это утрата, и как бы смотреть друг на друга будут... Одно дело, когда мы на нацистов смотрели, и сколько лет, десятилетий прошло, и до сих пор мы, конечно, говорим Германия, но подразумеваем Хатынь. Так вот, в Хатынь превратилась вся Украина благодаря Зеленскому. Он это сделал. Ее просто в месиво превратил, цветущую страну. Но другое – внес разлад в этот национальный разлад. Разлад между русскими и украинцами.

Григорий Азаренок:

И втянуть Запад хочет во все это.

Евгений Пустовой:

И самое интересное, мы будем восстанавливать эти территории. Мы. Не Запад, а мы.