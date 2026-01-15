Лукашенко – Рогожнику: дисциплина прежде всего, и времени на раскачку нет!

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из ключевых поручений касается Витебской области. В минувшем году она подверглась серьезной критике, и сегодня этому особенному региону нужен ощутимый прорыв. В числе приоритетных отраслей, где необходимо навести идеальный порядок, – АПК. Потенциал видится также в деревообработке. Свежим взглядом посмотреть на эти и другие проблемы северного региона, а главное, вместе с командой их решить, предстоит новому губернатору Витебщины Александру Рогожнику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне министр докладывает, они на улице держат эту скотину в пластмассовых этих коробках, в будках. Ну что это такое? Ну вы же специалисты, вы же от села пришли. Минус 30. Какой теленок выдержит в эту непогоду? Неужели трудно было сделать какой-то сарай? В Витебской области хлама хватает. Внутрь поставить этот домик. И пусть бы теленочек там находился. Это бездушное, жуткое отношение! Вы этот набор недостатков по стране Александру Николаевичу отдайте как руководство к действию. Он как человек, в промышленности проработавший, ужаснется, когда увидит эти «чудеса». К слову, о промышленности. Там тоже есть нюансы. Деревообработка, переработка льна. И все же проблема номер один во всех сферах общая. Совет от Президента новому губернатору – начинать именно с нее. Александр Лукашенко:

Дисциплина прежде всего. С них начинай. Никто тебе мешать не будет. Они вдвоем, высшие должностные лица, будут только помогать. Мне даже не пишите. К нему садитесь, определяйтесь. Один у нас депутат по Витебской области, второй – сенатор, она вообще к Витебской области прикипела, хорошо знает ее. Садитесь втроем, определились – и вперед. Никакого давления. Я ему обещал, что мешать мы ему не будем. КГК в его распоряжении. Пусть там ищут вместе узкие места и ликвидируют их. Военное положение. Времени на то, чтобы раскачаться, Александр Николаевич, нет. Ты уже присмотрелся. Министром работаешь, со стороны на Беларусь посмотрел, с главного нашего рынка. Тебе и карты в руки. Александр Рогожник после обстоятельного разговора, который длился без малого час за закрытыми дверями, в общении с журналистами был краток и расставил акценты таким образом.