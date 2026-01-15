Жилищную стратегию в масштабах страны обсуждали в Бресте на встрече с Александром Студневым

Комфортные условия для жизни должны быть созданы в каждом уголке Беларуси – вот еще один вектор развития до 2030-го. И в этом деле, разумеется, ключевую роль играет решение квартирного вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранится господдержка при строительстве жилья для уязвимых категорий граждан. К 2030 году четверть от возводимых «квадратов» будут арендными. О жилищной стратегии в масштабах страны говорили сегодня, 15 января, в одном из стройтрестов Бреста на встрече с министром архитектуры и строительства Александром Студневым в рамках единого дня информирования.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мы должны слышать людей. Много сегодня возникает вопросов спорных у них, глядя сегодня и на политическую ситуацию в стране. Наверное, возникают вопросы внутри любого коллектива. Вот для того, чтобы не было сегодня каких-то досказываний, надо сегодня людям говорить, чтобы они четко понимали, что все, что сегодня делается, все, что сегодня происходит, оно должно не только иметь ответы на все те вызовы, которые идут в нашу сторону, именно к нашей стране. Но в первую очередь мы должны понимать, что мы в том числе и отвечаем за это.

И наша сегодня задача – в первую очередь сплоченность. Наша задача сегодня, понимая, что главное сегодня – экономика, строить планы на будущее, в своих коллективах проводить разъединительную работу. Ну и главное, процветание нашей страны зависит в первую очередь от самих нас.

Возвращаясь к одному из векторов развития страны, комфортная среда обитания – это и развитая инфраструктура. Так, планируется построить более шести с половиной сотен важных объектов. Улучшится транспортное сообщение: будет проложено и отремонтировано более 25 тысяч километров дорог, появятся новые скоростные развязки.