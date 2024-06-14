Владимир Путин назвал условия прекращения конфликта в Украине

Они очень просты: украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО. После этого незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, заверил Владимир Путин. Он также гарантировал безопасный отвод украинских частей и соединений. Однако если Киев и Запад откажутся от этих мирных предложений, то ответственность за продолжающийся конфликт будет лежать исключительно на них. Высказался президент России и о новой системе международных отношений, приходящей на смену западноцентричному миру. В этой связи Владимир Путин поддержал инициативу Беларуси о разработке хартии многополярности и многообразия в XXI веке. В этом документе страны глобальных Востока и Юга, которые являются большинством в мире, могли бы отразить свои принципы формирования справедливого миропорядка. К слову, в этом процессе может принять участие и Запад.