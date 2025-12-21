Масштабный блэкаут оставил без электричества более 130 тысяч потребителей в Калифорнии

Масштабный блэкаут оставил без электричества более 130 тысяч жителей Калифорнии. Только в Сан-Франциско обесточенными оказались 125 тысяч построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП вызвало серьезные сбои в работе транспорта и светофоров. Из-за массового отключения электричества на дорогах скопилось множество беспилотных автомобилей, превратив трассы в километровые пробки. По предварительной информации, причиной инцидента стал пожар на одной из подстанций, с которым до сих пор борются. Когда полностью восстановится подача электроснабжения – пока не известно.