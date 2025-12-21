Опрос: в Литве почти 45% жителей жалуются на ухудшение здоровья

В Литве складывается нездоровая ситуация. Почти 45 % жителей жалуются на ухудшение состояния из-за длительных очередей к врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные недавно проведенного соцопроса.

Проблема затрагивает и крупные города, и регионы. Так, без ожидания попасть на прием к семейному врачу могут лишь 5-7 % жителей. Большинство вынуждено ждать своей очереди до двух недель, а при записи к узким специалистам – еще дольше. Особенно остро ситуация ощущается в крупных городах. Эксперты связывают рост очередей с нехваткой врачей, высокой нагрузкой на медперсонал и неравномерной доступностью медицинских услуг.