«Сало популярно». Сколько люди готовы тратить денег на ярмарках в Минске?

Новости Беларуси. Все дары этой осени 13 ноября представлены на сельскохозяйственных ярмарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице работают 13 площадок, самая крупная из них в Заводском районе на парковке у «Чижовка-Арены».

Цены там приятно удивляют. Например, за пучок зелени просят рубль, а вот один из самых популярных продуктов – клюква. За килограмм осенней ягоды – 8 рублей. В общем, товар на любой вкус и кошелек.

Татьяна Веялко, продавец:

И сало популярно. Очень вообще люди любят белое сало. Очень популярна грудинка. Люди любят полендвицу. Вчера, например, здесь было огромное скопление молодежи из России. Они просто в восторге от нашей продукции. Все, что бы ни взяли в наших прилавках белорусских, все качественно и вкусно очень.

Надо на зиму закупить картошки, лука. Как все. Обычные продукты на зиму. Капуста. Ну, посмотрим. Что приглянется, на то и не жалко потратить денег. Я планирую ту потратить до двухсот рублей.