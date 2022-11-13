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«Сало популярно». Сколько люди готовы тратить денег на ярмарках в Минске?

13 ноября 2022 13:36
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Новости Беларуси. Все дары этой осени 13 ноября представлены на сельскохозяйственных ярмарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице работают 13 площадок, самая крупная из них в Заводском районе на парковке у «Чижовка-Арены».  

«Сало популярно». Сколько люди готовы тратить денег на ярмарках в Минске?-1

Цены там приятно удивляют. Например, за пучок зелени просят рубль, а вот один из самых популярных продуктов – клюква. За килограмм осенней ягоды – 8 рублей. В общем, товар на любой вкус и кошелек.  

«Сало популярно». Сколько люди готовы тратить денег на ярмарках в Минске?-4

Татьяна Веялко, продавец:  
И сало популярно. Очень вообще люди любят белое сало. Очень популярна грудинка. Люди любят полендвицу. Вчера, например, здесь было огромное скопление молодежи из России. Они просто в восторге от нашей продукции. Все, что бы ни взяли в наших прилавках белорусских, все качественно и вкусно очень.  

«Сало популярно». Сколько люди готовы тратить денег на ярмарках в Минске?-7

Надо на зиму закупить картошки, лука. Как все. Обычные продукты на зиму. Капуста. Ну, посмотрим. Что приглянется, на то и не жалко потратить денег. Я планирую ту потратить до двухсот рублей.  

«Сало популярно». Сколько люди готовы тратить денег на ярмарках в Минске?-10

Отметим, что сезонные ярмарки сельхозпродукции будут проходить по выходным в каждом районе Минска до 4 декабря.  

# Ярмарки в Минске # общество # Татьяна Веялко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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