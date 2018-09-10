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«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров

10 сентября 2018 06:43
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают возрождать региональную авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров-1

В Брестском аэропорту закончат реконструкцию перрона уже к концу сентября. Его прочность станет значительно выше. Это позволит принимать дальнемагистральные самолеты. До этого строители обновили взлетно-посадочную полосу, увеличив вдвое коэффициент ее упругости.

«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров-4

Стали шире и «карманы» для разворота. Новое покрытие с тремя слоями асфальтобетона имеет толщину почти 30 сантиметров. Теперь воздушная гавань открыта для более тяжелых «Боингов» и «Аэробусов».

«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров-7

Вадим Губаревич, начальник Брестского филиала «Белаэронавигация»:
Мы реконструировали, сделали все, что было заложено в проекте. Также продолжается закупка техники для улучшения качества обслуживания и пассажиров, и воздушных судов. Надеемся, что турист полетит. Мы готовы обслуживать. Дальше – работа турфирм.

«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров-10

В летний сезон аэропорт вблизи областного центра обслуживает рейсы из Болгарии, Турции, Черногории и Калининграда. В ближайшее время планируют возобновить воздушное сообщение гавани с Египтом. Первая за 30 лет реконструкция открывает новые горизонты и для туристических компаний.

# Самолет # общество # Вадим Губаревич # Фотофакт

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