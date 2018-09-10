«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают возрождать региональную авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском аэропорту закончат реконструкцию перрона уже к концу сентября. Его прочность станет значительно выше. Это позволит принимать дальнемагистральные самолеты. До этого строители обновили взлетно-посадочную полосу, увеличив вдвое коэффициент ее упругости.

Стали шире и «карманы» для разворота. Новое покрытие с тремя слоями асфальтобетона имеет толщину почти 30 сантиметров. Теперь воздушная гавань открыта для более тяжелых «Боингов» и «Аэробусов».

Вадим Губаревич, начальник Брестского филиала «Белаэронавигация»:

Мы реконструировали, сделали все, что было заложено в проекте. Также продолжается закупка техники для улучшения качества обслуживания и пассажиров, и воздушных судов. Надеемся, что турист полетит. Мы готовы обслуживать. Дальше – работа турфирм.