«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают возрождать региональную авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают возрождать региональную авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестском аэропорту закончат реконструкцию перрона уже к концу сентября. Его прочность станет значительно выше. Это позволит принимать дальнемагистральные самолеты. До этого строители обновили взлетно-посадочную полосу, увеличив вдвое коэффициент ее упругости.
Стали шире и «карманы» для разворота. Новое покрытие с тремя слоями асфальтобетона имеет толщину почти 30 сантиметров. Теперь воздушная гавань открыта для более тяжелых «Боингов» и «Аэробусов».
Вадим Губаревич, начальник Брестского филиала «Белаэронавигация»:
Мы реконструировали, сделали все, что было заложено в проекте. Также продолжается закупка техники для улучшения качества обслуживания и пассажиров, и воздушных судов. Надеемся, что турист полетит. Мы готовы обслуживать. Дальше – работа турфирм.
В летний сезон аэропорт вблизи областного центра обслуживает рейсы из Болгарии, Турции, Черногории и Калининграда. В ближайшее время планируют возобновить воздушное сообщение гавани с Египтом. Первая за 30 лет реконструкция открывает новые горизонты и для туристических компаний.