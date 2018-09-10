Климат-контроль и информационное табло. Показываем новые городские автобусы МАЗа

Уже летом Беларусь примет II Европейские игры, а вместе с ними и тысячи иностранных гостей. Кроме чистых улиц и приветливых жителей визитной карточкой страны станет и транспорт. Прямо сейчас в цехах Минского автомобильного завода собирают, монтируют и тестируют новую партию автобусов. 125 городских, 75 удлиненных и столько же туристических, а еще сотня так называемых гармошек. Всего 375 машин.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» по реализации коммерческой техники:

Минским автозаводом и коллегами из «Минсктранс» были проведены ряд совещаний, на которых мы совместно, более того, даже с учётом требований обычных граждан, уже составляли некий перечень того, что должно присутствовать в этих автобусах и какие моменты нужно кардинально изменить.

За исключением туристического транспорта, вся новая техника МАЗа после международных соревнований продолжит ежедневный подвоз жителей Минска и регионов. Наша съёмочная группа решила не ждать следующего года и первой увидеть, какие опции появились у жёлтых перевозчиков. Евгений Шилов, корреспондент СТВ:

Этот городской автобус уже готов к сдаче. Основные нововведения направлены на безопасность. В первую очередь, пассажиров. Например, вот эта камера видеонаблюдения и информационное табло. А ещё здесь установили кондиционер и специальный терминал, благодаря которому диспетчер в любой момент может обнаружить, где находится транспортное средство.

В этом детище отечественного автопрома мы насчитали 5 камер видеонаблюдения. Доступ ко всем ракурсам есть у водителя.

Впрочем, и дисплей для пассажиров не лишний, во время Европейских игр на нём будет транслироваться важная информация для туристов, ну, а после 30 июня – реклама и социальные ролики.

За климат-контроль отвечают так называемые дюзы – отверстия по периметру салона, через которые равномерно будет проходить прохладный воздух. Не забыли создатели и о людях с ограниченными возможностями.

Василий Владыцкий, заместитель главного конструктора СГКА ОАО «МАЗ»:

Каждый городской автобус должен иметь возможность наклониться на правую сторону, так называемая система – книллинг, и откинуть трап, чтобы могла заехать инвалидная коляска с пассажиром в ней, то есть, это требование обязательное.