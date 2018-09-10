Польза и заработок. Более 200 студентов помогают в уборке яблок Толочинскому консервному заводу

Новости Беларуси. Более 200 учащихся Витебского педуниверситета помогают в уборке яблок и груш Толочинскому консервному заводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 200 учащихся Витебского педуниверситета помогают в уборке яблок и груш Толочинскому консервному заводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Плантации предприятия раскинулись на 350 гектаров. В 2018 году урожай в пять раз больше, чем в 2017.
Ежедневный объем снятых яблок – около 200 тонн. Молодежь будет работать в саду почти полтора месяца. Особенно трудолюбивые смогут заработать около тысячи рублей.
Владислав Маслов, студент 3 курса ВГУ им. П.М. Машерова:
Нужно яблоко аккуратненько откручивать, чтобы не повредить. Чтобы яблоки шли не в опад. То есть не во второй сорт, чтобы они были первосортные. Чтобы мы их могли доставить в магазины.
Виктор Булыгин, начальник подразделения Толочинского консервного завода:
Это яблоко, которое мы сейчас снимаем, все ложится на хранение. Оно будет храниться, как минимум, до февраля месяца. И где-то с начала марта пойдет в реализацию. В этом году планируем собрать около 5 тысяч тонн яблок.
Собранные яблоки отправляются на прилавки белорусских и российских магазинов. Их также закладываются в хранилища. Там фрукты, благодаря специальным технологиям, впадают в «летаргический сон», благодаря чему замедляется процесс старения. Причем белорусские яблоки сохраняют все полезные свойства и в отличие от импортных не проходят никакой обработки.