Наталья Петкевич посетила с рабочим визитом Жабинковский район

Развитие городов-спутников, создание комфортных условий для жизни и инфраструктуры в небольших населенных пунктах – вот приоритеты на ближайшие пять лет, определенные Президентом в региональной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это работает на примере Жабинковского района Брестской области? Первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич посетила местные предприятия и ознакомилась с инфраструктурой города. Здесь активно строятся новые микрорайоны с жильем для нуждающихся из Бреста и Жабинки. Уже работает детский сад на 240 мест. Транспортное сообщение с областным центром налажено. Но стремиться есть куда. Например, создание более привлекательных условий для малого бизнеса, безусловно, стало бы для небольшого района драйвером роста и развития.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Вопросы региональной политики – один из приоритетов в работе Администрации. Администрация практикует такие комплексные поездки, чтобы изучить целый ряд вопросов по реализации поручений Президента и решений главы государства в региональной сфере. Приятно, что есть такой позитивный опыт. Мне было очень интересно поговорить с людьми, как они это все оценивают. И видно, что едут и брестчане сюда. Крупнейшее производство района – Жабинковский сахарный завод. Здесь также побывала первый заместитель главы Администрации Президента. Общаясь с коллективом, затронули как глобальные, так и местные темы: от здравоохранения в районе до развития предприятия. В настоящее время на заводе готовятся к новому сезону переработки сахарной свеклы.