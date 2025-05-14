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Наталья Петкевич посетила с рабочим визитом Жабинковский район

14 мая 2025 18:47
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Развитие городов-спутников, создание комфортных условий для жизни и инфраструктуры в небольших населенных пунктах – вот приоритеты на ближайшие пять лет, определенные Президентом в региональной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Петкевич посетила с рабочим визитом Жабинковский район-2

Как это работает на примере Жабинковского района Брестской области? Первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич посетила местные предприятия и ознакомилась с инфраструктурой города.

Здесь активно строятся новые микрорайоны с жильем для нуждающихся из Бреста и Жабинки. Уже работает детский сад на 240 мест. Транспортное сообщение с областным центром налажено. Но стремиться есть куда. Например, создание более привлекательных условий для малого бизнеса, безусловно, стало бы для небольшого района драйвером роста и развития.

Наталья Петкевич посетила с рабочим визитом Жабинковский район-4

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Вопросы региональной политики – один из приоритетов в работе Администрации. Администрация практикует такие комплексные поездки, чтобы изучить целый ряд вопросов по реализации поручений Президента и решений главы государства в региональной сфере. Приятно, что есть такой позитивный опыт. Мне было очень интересно поговорить с людьми, как они это все оценивают. И видно, что едут и брестчане сюда.

Крупнейшее производство района – Жабинковский сахарный завод. Здесь также побывала первый заместитель главы Администрации Президента. Общаясь с коллективом, затронули как глобальные, так и местные темы: от здравоохранения в районе до развития предприятия. В настоящее время на заводе готовятся к новому сезону переработки сахарной свеклы. 

Наталья Петкевич посетила с рабочим визитом Жабинковский район-6

Александр Познанский, генеральный директор Жабинковского сахарного завода:
Идет ремонт оборудования, модернизация, замена устаревшего, установка нового. Посевные площади в этом году больше, чем в прошлом. Мы планируем в этом году посеять 24 300 гектаров посевных площадей сахарной свеклы. Ну и ожидаем не меньше прошлогоднего урожая. Это около 1 150 000 – 1 170 000 тонн сахарной свеклы.

Что касается оказания медуслуг в районном центре, есть ряд трудностей. Не хватает специалистов узкого профиля. Наталья Петкевич отметила, что такая проблема характерна для всего мира. Одна из причин – повышение спроса на медуслуги из-за увеличения средней продолжительности жизни и естественного старения населения. Вместе с тем проблема взята на карандаш. Пути ее решения будут найдены.

# Государственная политика

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