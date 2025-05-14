Лукьянов: референдум 1995-го стал отправной точкой на пути построения суверенного государства
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подробности о патриотическом проекте «Непокоренные». Какова цель такой акции? Патриотическое воспитание молодежи: чему сегодня учат юных белорусов? Встреча Александра Лукашенко и президента Зимбабве. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Африка? В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Александр Сергеевич, какие сегодня мысли о том дне, о 14 мая 1995 года, как это повлияло на наше сегодняшнее?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
По большому счету, это праздник. Ведь этот момент в истории современной Беларуси стал отправной точкой на пути построения справедливого, суверенного государства и основой политики нашего Президента.
Практически для всех стало ясно, что те решения, которые им принимаются, прежде всего опора идет на мнение граждан, на мнение людей. Именно поэтому ключевые вопросы – это языковой вопрос, символы, за которые никогда нам не было стыдно и не будет стыдно. В отличие от тех, которые нам пытались навязать несколько раз в истории. Мы вспоминаем эти разы.
Григорий Азаренок:
Три оккупации. Две немецкие, одна американская. И вот этот знак беды бело-красно-белый появлялся. Три оккупации, все.
Александр Лукьянов:
Геополитический выбор, и еще действительно тогда было тяжело принимать решения в условиях парализации работы Верховного Совета. Именно тогда решения досрочных прекращений полномочий отдельных элементов, которые, по сути дела, являлись внешними агентами, были ключевыми на пути построения действительно независимого суверенного государства.
Поэтому это исторический референдум, праздник. И, собственно говоря, уже потом в развитие этого референдума у нас появилось и Всебелорусское народное собрание, появились и всенародные обсуждения тех ключевых законопроектов, нововведений, которые касались жизни каждого человека. И это все происходило в условиях полного учета мнения наших граждан.