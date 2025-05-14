Лукьянов: референдум 1995-го стал отправной точкой на пути построения суверенного государства

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подробности о патриотическом проекте «Непокоренные». Какова цель такой акции? Патриотическое воспитание молодежи: чему сегодня учат юных белорусов? Встреча Александра Лукашенко и президента Зимбабве. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Африка? В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Александр Сергеевич, какие сегодня мысли о том дне, о 14 мая 1995 года, как это повлияло на наше сегодняшнее?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

По большому счету, это праздник. Ведь этот момент в истории современной Беларуси стал отправной точкой на пути построения справедливого, суверенного государства и основой политики нашего Президента.

Практически для всех стало ясно, что те решения, которые им принимаются, прежде всего опора идет на мнение граждан, на мнение людей. Именно поэтому ключевые вопросы – это языковой вопрос, символы, за которые никогда нам не было стыдно и не будет стыдно. В отличие от тех, которые нам пытались навязать несколько раз в истории. Мы вспоминаем эти разы.