«Лукойл»: решение об ограничениях вводилось точечно, чтобы не останавливать объекты и не нарушать контрактные обязательства

Новости Беларуси. Белорусские НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом. Такое заявление «Белнефтехим» сделал после ситуации, озвученной в некоторых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом. Такое заявление «Белнефтехим» сделал после ситуации, озвученной в некоторых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 февраля со ссылкой на пользователей АЗС компании «Лукойл» появилась информация, что в Бресте, а потом и в Барановичах дизель заправляют лишь до 100 литров в один бак, независимо от вида транспорта.
«Белнефтехим» о сообщениях про лимиты на «Лукойле»: больше похоже на провокацию, чем на решение каких-то проблем
К слову, топливо на заправки белорусской «дочки» российской нефтекомпании поступают с наших отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
В «Лукойле» пояснили, что сейчас компания находится в ожидании отгрузки с белорусских НПЗ для пополнения запасов.
Подтвердили и то, что решение об ограничениях вводилось «точечно, чтобы не останавливать объекты и не нарушать контрактные обязательства», и это касается лишь дизельного топлива и лишь двух-трех заправок по стране, которые располагаются в основном на трассах. К этому моменту они сняты.
Съемочная группа СТВ заглянула на одну из столичных заправочных станций отличившейся компании. Ажиотажа среди автовладельцев не наблюдается, впрочем, как и ограничений.
– Ни лимита, ни ограничений никаких нет.
– Не поступало?
– Нет, пока никаких распоряжений не было.
– Мне в бак столько не влезет.
– Не предупреждали о лимите?
– Нет, не предупреждали.
– А слышали вообще про такое?
– Нет, в первый раз от вас слышу.
Также в Белнефтехиме подчеркнули, что в настоящее время «НПЗ работают в прежнем режиме: полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».