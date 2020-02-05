«Лукойл»: решение об ограничениях вводилось точечно, чтобы не останавливать объекты и не нарушать контрактные обязательства

Новости Беларуси. Белорусские НПЗ полностью обеспечивают внутренний рынок топливом. Такое заявление «Белнефтехим» сделал после ситуации, озвученной в некоторых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 февраля со ссылкой на пользователей АЗС компании «Лукойл» появилась информация, что в Бресте, а потом и в Барановичах дизель заправляют лишь до 100 литров в один бак, независимо от вида транспорта.

«Белнефтехим» о сообщениях про лимиты на «Лукойле»: больше похоже на провокацию, чем на решение каких-то проблем

К слову, топливо на заправки белорусской «дочки» российской нефтекомпании поступают с наших отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

В «Лукойле» пояснили, что сейчас компания находится в ожидании отгрузки с белорусских НПЗ для пополнения запасов.

Подтвердили и то, что решение об ограничениях вводилось «точечно, чтобы не останавливать объекты и не нарушать контрактные обязательства», и это касается лишь дизельного топлива и лишь двух-трех заправок по стране, которые располагаются в основном на трассах. К этому моменту они сняты.