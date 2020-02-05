«Белнефтехим» о сообщениях про лимиты на «Лукойле»: больше похоже на провокацию, чем на решение каких-то проблем

Новости Беларуси. Буквально только что мы получили официальный комментарий насчет темы, которая у многих на слуху. Реакция «Белнефтехима» на сообщения о том, что на заправочных станциях «Лукойла» ввели ограничения на отпуск топлива потребителям – это самоуправство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 февраля со ссылкой на пользователей АЗС появилась информация, что в Бресте, а потом и в Барановичах, дизель заправляют лишь до 100 литров в один бак, независимо от вида транспорта. В концерне «Белнефтехим» заявили, что официального ограничения на выдачу топлива нет и назвали это самоуправством, близким к провокации.

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

Эта ситуация больше странная, потому что на примере двух заправок попытались сделать какой-то информационный неприятный вброс. По сути дела, решения о каких-то лимитах – это не право заправочных станций принимать такие решения. Здесь больше похоже на провокацию, чем на решение каких-то проблем или вопросов.

В данном случае, конечно же, разбирательство проводится. В случае еще каких-то проблем вопрос будет ставиться более серьезно.