«Её где-то надо и отрефлексировать». Бузовский рассказал, как читает книгу Маркса

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра информации РБ – Игорь Бузовский.

Часто ли удается почитать просто для себя, и что Вы читаете?

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Я для себя открыл, что можно не только читать, но и слушать.