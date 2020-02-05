«Её где-то надо и отрефлексировать». Бузовский рассказал, как читает книгу Маркса

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра информации РБ – Игорь Бузовский.
Часто ли удается почитать просто для себя, и что Вы читаете?
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Я для себя открыл, что можно не только читать, но и слушать.
Поэтому у меня одна книга дома, вторая – в машине. По дороге на работу я слушаю. Одна из книг, которую сейчас читаю – «Карл Маркс: Мировой дух». Это книга, над которой я фактически сейчас работаю. Потому что ее непросто читать, ее где-то надо и отрефлексировать. Потому что это интересный посыл на все исторические события.