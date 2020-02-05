Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?

5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. Актёра вспоминали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Через личную вещь показать величество уникального человека». Выставка памяти Ростислава Янковского открывается в Минске

На счету Янковского более 160 театральных ролей, 60 киноролей. Но как Вы считаете, какие роли для него были наиболее судьбоносными и с какими он ассоциируется у людей?

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Два персонажа, мимо которых трудно пройти – это «Макбет», легендарный спектакль Бориса Луценко. И «Пане Коханку» – это моя постановка. Даже последняя воля Ростислава Иваныча была, чтобы мемориал на Московском кладбище был отлит в форме персонажа пане Коханку, в образе Радзивилла он сейчас на мемориале. Это, конечно, личность легендарная.