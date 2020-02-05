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Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?

05 февраля 2020 09:30
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5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. Актёра вспоминали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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На счету Янковского более 160 театральных ролей, 60 киноролей. Но как Вы считаете, какие роли для него были наиболее судьбоносными и с какими он ассоциируется у людей?

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Два персонажа, мимо которых трудно пройти это «Макбет», легендарный спектакль Бориса Луценко. И «Пане Коханку» – это моя постановка. Даже последняя воля Ростислава Иваныча была, чтобы мемориал на Московском кладбище был отлит в форме персонажа пане Коханку, в образе Радзивилла он сейчас на мемориале. Это, конечно, личность легендарная.

Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?-1

Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?-3

# Белорусские актеры # общество # Сергей Ковальчик

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