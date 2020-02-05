«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

Новости Беларуси. Память о личности самого известного уроженца Беларуси и борца за свободу по обе стороны Атлантики накануне объединила четыре страны. В Минске отмечали 274-летие со дня рождения Тадеуша Костюшко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный герой Беларуси, Польши и США, почетный гражданин Франции. Своей яркой жизнью Костюшко снискал себе славу «последнего рыцаря», легендарного полководца, талантливого военного инженера (оборонных укреплений Вест-Пойнта, например).

Костюшко принимал участие в создании одноименной военной академии, выпускником которой, к слову, является Майкk Помпео – госсекретарь США, который совсем недавно был с визитом в нашей стране. Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео Потому празднование дня рождения нашего общего героя приобретает еще больший символизм для развития отношений между Беларусью, Литвой, Польшей и США.

Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:

Этот человек – один аспект двусторонних отношений нашей общей истории. Очень многие американцы имеют белорусские корни. И это то, что я хотела бы сделать на протяжении предстоящих нескольких лет: повысить узнаваемость Беларуси и привлекательность ее для людей, которые родом отсюда.

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:

Таким образом, как мы сегодня это сделали, мы открываем то, что нас глубоко соединяет. Значит, это глубокое чувство совместного наследия и нашего соседства, которое должно быть хорошим и которое люди помнят про свое прошлое.