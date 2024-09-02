Лукашенко: знания можно получить и в БГУ, и в университете имени Машерова – одинаково

Именно сегодняшним студентам скоро работать на производстве или в лаборатории, словом, двигать вперед научную мысль. Государство рассчитывает на молодое поколение и делает все, чтобы реализовать самые смелые идеи студенты могли и хотели именно в родной Беларуси. Сегодняшний разговор – возможность задать волнующие вопросы, ведь у главы государства закрытых тем нет. И опять же о недостатках или, напротив, достоинствах Президент предпочитает слышать из первых уст.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Да, и не только вопросы, которые вы мне прислали. Я дважды прочитал ваши вопросы, вчера и сегодня утром. На всякий случай, думаю, в памяти надо обновить. Поэтому мы пришли, я приехал к вам, чтобы поговорить откровенно. Если вы не согласны с чем-то, если вы чего-то не понимаете, так вы откровенно спросите, а я обещаю вам: постараюсь откровенно ответить, если я не буду знать ответа, начальники вот сидят в пятом ряду, они все зафиксируют, и мы вам пришлем ответ, поэтому давайте откровенно поговорим коль встретились.

Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. В нашей стране много университетов, которые подготавливают инженеров. Я рассматриваю наш университет, Полоцкий государственный университет, ну и также не исключаю БНТУ, в котором большая инженерная база. А как думаете вы, уважаемый Александр Григорьевич, отличается ли уровень подготовки специалистов в региональных и столичных вузах? Ведь большинство ребят уезжают в столицу, чтобы там учиться и жить.

Александр Лукашенко:

Я ведь закончил два региональных вуза, и если вы выбираете, я понимаю многие: вот надо обязательно какой-то там университет туда-сюда – чепуха это полная. Я тоже этой болезнью страдал. Очень хорошие преподаватели в региональных вузах. Вот я помню своих преподавателей в моем вузе. Некоторые уже ушли из жизни. Я с ними, будучи президентом, встречался. Это классные были преподаватели. Поэтому неважно, где ты будешь учиться. Программы, методички и прочее, все одинаково. А база, ну так Витебск, промышленный город. Здесь промышленность на первом месте. Вот никак не могу от губернатора добиться, чтобы сельское хозяйство подтянулось до уровня промышленности. Здесь ты найдешь себе любой завод, где ты можешь научиться. Главное сейчас – желание. Вот я не зря вам историю свою рассказал. У меня было жуткое желание помочь людям. Жуткое. Изменить что-то в этом. Может, Бог увидел, что я хотел изменить чего-то, но только вот в пользу людей. Вот простых людей.

Несправедливости было море. Я с этим сталкивался еще со школьных лет. У нас жуткий дефицит на таких вот толковых людей, которые хотят что-то сделать, ну я не говорю для родины там, для страны, для людей. Знания можно получить и в Белорусском госуниверситете, и в университете имени Машерова. Одинаково. Одинаково, поверьте мне, преподаватели есть лучше и хуже, но в среднем одинаково везде. И даже в региональных вузах частенько бывают лучше. Почему? Потому что, ну знаете, я же говорю, что в Минске сложно. Пробиться порой трудней. И некоторые, которые просто хотят наукой заниматься, преподавать, ну настоящие преподаватели, они махнут, говорят, да пошел он этот Минск подальше, буду работать в Витебске. Но он классный преподаватель. И много оседает таких преподавателей в региональных вузах. Мои преподаватели на истфаке особенно и в Академии классные были. Сейчас я Академию критикую часто. Мне кажется, что там немножко хуже стали преподаватели. Но я туда поеду специально для того, чтобы... Мы не должны уронить уровень Академии. Поэтому не торопитесь куда-то бежать. У тебя все под руками здесь.

Возвращаясь к вопросу искренности, за которую Александра Лукашенко часто критикуют, студенты отметили, что западные руководители в этом плане полная противоположность белорусскому лидеру. Их решения порождают хаос и не несут блага своим народам. Нам тоже пытались и по-прежнему пытаются навязать подобное. Отсюда следующий вопрос учащихся: как не поддаваться на провокации. Руководство Президента: нужно разбираться в ситуации и не торопиться.