Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – в Витебске открыли новую школу-детсад

К началу учебного года в Беларуси традиционно открываются новые школы. В Витебске одну из таких построили по уникальному проекту. Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – все это начальная школа № 48, в которой также разместился детский сад. Всего 850 ребят будут посещать это учреждение образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для первоклашек учебный день начался с торжественной линейки, на которой почетные гости вручили школе подарки: сертификат на укрепление материально-технической базы, интерактивную панель и спортивные мячи. 2 сентября начали работу и группы детского сада, две из них – для малышей с дефектами речи. Помещения оснастили современным игровым оборудованием. Отдельный кабинет отвели для группы кратковременного пребывания. Сюда родители могут приводить детей, которые не посещают дошкольное учреждение на постоянной основе.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: Уникальный проект, много лет о нем говорили, когда в одном фактически объекте мы совместили дошкольное образование и начальную школу. Здесь было заложено много смысла – кроме главного, бесшовного адаптационного перехода деток из детского сада в школу. Второй важный момент – это экономия ресурсов, обеспечить высокое качество, самые современные технологии.

Для учащихся начальной школы подготовили 16 классов и комнаты для групп продленного дня. В распоряжении ребят также лингафонный и компьютерные кабинеты, библиотека, класс хореографии, изо-студия, музыкальные, спортивные и тренажерные залы, скалодром и бассейн. Готовить обеды для воспитанников и учащихся будут на месте, в пищеблоке, оснащенном современным технологическим оборудованием.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:

Это событие и для Витебска, и для нашей страны. Посмотрим, как проект приживется, будет развиваться дальше. Большой коллектив, более 100 педагогов. И я уверен, что этот проект, эта школа станет своеобразным, современным центром обучения, центром патриотического и духовно-нравственного воспитания юных граждан.

На территории школы разместились кирпичные веранды, площадки для игровых видов спорта и изучения правил дорожного движения. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрена безбарьерная среда.