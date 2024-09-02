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Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – в Витебске открыли новую школу-детсад

02 сентября 2024 10:41
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К началу учебного года в Беларуси традиционно открываются новые школы. В Витебске одну из таких построили по уникальному проекту. Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – все это начальная школа № 48, в которой также разместился детский сад. Всего 850 ребят будут посещать это учреждение образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – в Витебске открыли новую школу-детсад-2

Для первоклашек учебный день начался с торжественной линейки, на которой почетные гости вручили школе подарки: сертификат на укрепление материально-технической базы, интерактивную панель и спортивные мячи. 2 сентября начали работу и группы детского сада, две из них – для малышей с дефектами речи. Помещения оснастили современным игровым оборудованием. Отдельный кабинет отвели для группы кратковременного пребывания. Сюда родители могут приводить детей, которые не посещают дошкольное учреждение на постоянной основе.

Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – в Витебске открыли новую школу-детсад-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Уникальный проект, много лет о нем говорили, когда в одном фактически объекте мы совместили дошкольное образование и начальную школу. Здесь было заложено много смысла – кроме главного, бесшовного адаптационного перехода деток из детского сада в школу. Второй важный момент – это экономия ресурсов, обеспечить высокое качество, самые современные технологии.

Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – в Витебске открыли новую школу-детсад-6

Для учащихся начальной школы подготовили 16 классов и комнаты для групп продленного дня. В распоряжении ребят также лингафонный и компьютерные кабинеты, библиотека, класс хореографии, изо-студия, музыкальные, спортивные и тренажерные залы, скалодром и бассейн. Готовить обеды для воспитанников и учащихся будут на месте, в пищеблоке, оснащенном современным технологическим оборудованием.

Бассейн, скалодром и инклюзивная среда – в Витебске открыли новую школу-детсад-8

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:
Это событие и для Витебска, и для нашей страны. Посмотрим, как проект приживется, будет развиваться дальше. Большой коллектив, более 100 педагогов. И я уверен, что этот проект, эта школа станет своеобразным, современным центром обучения, центром патриотического и духовно-нравственного воспитания юных граждан.

На территории школы разместились кирпичные веранды, площадки для игровых видов спорта и изучения правил дорожного движения. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрена безбарьерная среда.

# Социальная инфраструктура # Игорь Сергеенко # Дмитрий Крутой # Дети

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