Президенту доложили о научных достижениях на базе ВГУ имени Машерова
Серьезный разговор с поколением, которому предстоит продолжить исторический путь Беларуси в меняющемся с безумной скоростью мире. Так глава государства охарактеризовал встречу со студентами вузов Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В университете имени Машерова прошел разговор по принципу «открытого микрофона». Место выбрано неслучайно. Этот один из старейших вузов страны – открылся в 1910-м, сегодня здесь функционирует 15 научных школ. Наработки студентов, а также доклад ректора Президент заслушал еще до старта разговора. Начали с актуального вопроса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажите, общежитие для студентов...
– Сто процентов, даже магистрантов поселяем.
– Молодцы. Это главное.
– Наши научные исследования. Мы занимаемся различными проектами, наращиваем эти проекты. Проекты у нас есть и фундаментальной направленности, практико-ориентированной направленности, социально-гуманитарной направленности. Здесь есть наши уважаемые ученые-стендисты. Елена Алексеевна Корчевская. Елена Алексеевна недавно из ваших рук получила благодарность за разработки в области IT-медицины.
– IT-медицина аж сюда попала.
– Да. Помогают нам в этом.
– А почему не в медуниверситете?
– Мы сотрудничаем с медицинским университетом, Витебским государственным, с профессорами, нейрохирургами.
– Тут это удобнее, IT-медицина?
– Тут просто компетенция. IT, вот софт [программное обеспечение – прим. ред.] написать, как это все использовать, а там уже медицинская часть. И они вот в два вуза соединяются и получаете такой хороший продукт.
– Они нам добывают большие данные для того, чтобы мы могли анализировать. Мы делаем софт соответствующий, и это помогает делать первичный диагноз больным. Различные области нами охвачены. Есть международные проекты.
– Каждый делает, что умеет, и вместе они делают такой вот замечательный продукт.