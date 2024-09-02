Президенту доложили о научных достижениях на базе ВГУ имени Машерова

Серьезный разговор с поколением, которому предстоит продолжить исторический путь Беларуси в меняющемся с безумной скоростью мире. Так глава государства охарактеризовал встречу со студентами вузов Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В университете имени Машерова прошел разговор по принципу «открытого микрофона». Место выбрано неслучайно. Этот один из старейших вузов страны – открылся в 1910-м, сегодня здесь функционирует 15 научных школ. Наработки студентов, а также доклад ректора Президент заслушал еще до старта разговора. Начали с актуального вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажите, общежитие для студентов...

– Сто процентов, даже магистрантов поселяем.

– Молодцы. Это главное.

– Наши научные исследования. Мы занимаемся различными проектами, наращиваем эти проекты. Проекты у нас есть и фундаментальной направленности, практико-ориентированной направленности, социально-гуманитарной направленности. Здесь есть наши уважаемые ученые-стендисты. Елена Алексеевна Корчевская. Елена Алексеевна недавно из ваших рук получила благодарность за разработки в области IT-медицины.

– IT-медицина аж сюда попала.

– Да. Помогают нам в этом.

– А почему не в медуниверситете?

– Мы сотрудничаем с медицинским университетом, Витебским государственным, с профессорами, нейрохирургами.

– Тут это удобнее, IT-медицина?