«Чтобы знать, где вы врете, а где нет» – Лукашенко о привлечении к проверке армии КГК

Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться и сюда никто не полезет. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил Александр Лукашенко, подводя итоги комплексной проверки Вооруженных Сил Беларуси, которую проводили с 16 января по поручению Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент заранее анонсировал, что итоги подведет лично и в открытом формате. На разговор – принципиальный, откровенный и с серьезной долей критики – пригласили около 300 человек – это командиры соединений и подразделений. Главной задачей прошедшей комплексной инспекции было проверить, как механизм, отвечающий за безопасность страны, работает в условиях внезапных угроз. Проверялись не только действия войск, но и слаженность всех структур, задействованных в обороне. И вот инсайд от главы государства – проверяли и тех, кто проводил инспекцию – на дисциплину, слаженность и не только.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были задействованы все рычаги, которые сегодня существуют в руках Главнокомандующего. Но у нас же диктатура, вы понимаете, в руках Президента огромные рычаги. Поэтому Комитет госконтроля, это его хлеб, должен знать, что происходит с военной собственностью и имуществом. Комитет госконтроля, прежде всего, обеспечивает контроль. Падеж скота и прочее – это потом. Но прежде всего – собственность, государственное имущество. В каком оно состоянии?

Во-вторых, вторая его задача – расходование государственных средств, государственного бюджета. Куда они тратятся? С какой эффективностью? А все мы с вами на бюджете. Поэтому был привлечен Комитет государственного контроля. Но чтобы вы меня не обманывали, а я служил на разных должностях – от рядового до офицера – я знал, как врут военные. И я понимал, что это вранье в армии не изжито.

Поэтому для того, чтобы знать, где вы врете, а где нет, и как идет наша проверка, были мобилизованы все специальные подразделения Комитета госбезопасности, ОАЦ, прокуратуры, следственного – все. Особенно органы контрразведки КГБ, которые обеспечивают контрразведывательное сопровождение. Были мобилизованы все. Но я же понимаю, что они тоже в погонах. И корпоративность у вас солидная. Поэтому я от них потребовал: мне на стол самую первичную информацию!