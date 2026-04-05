В Беларуси засеяно около 50% площадей под ранние яровые зерновые и зернобобовые

В Беларуси посевная кампания выходит на максимальные обороты. Благоприятная погода позволила аграриям работать без пауз, и, как сообщает Минсельхозпрод, на данный момент в стране засеяно около 50 % площадей под ранние яровые зерновые и зернобобовые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В лидерах традиционно юг: Брестская область уже фактически завершила этот этап полевых работ. Подтягиваются Минский и Гродненский регионы. Пока отстают на Гомельщине и Могилевщине. Из-за погодных условий Витебская область включилась в посевную позже остальных и пока только набирает скорость.

Всего площади ярового сева в 2026 году превысят 2,3 миллиона гектаров. Как раз на неделе начался массовый сев сахарной свеклы. Под «сладкий корень» в этом году отведено более 100 тысяч гектаров, первые 6 % площадей уже освоены. На посевной задействовано около 75 тысяч единиц техники. Задача на год амбициозная: собрать рекордный каравай в 11,5 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Ставку делаем на технологии и дисциплину.