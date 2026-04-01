Лукашенко: если кто-то решит смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим

Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 1 апреля, во время подведения итогов комплексной проверки Вооруженных Сил Беларуси, которую проводили с 16 января по поручению Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это была, хоть и плановая проверка, но впервые в истории независимой Беларуси такая масштабная. И здесь самое главное, особенно для руководителя нашего Генерального штаба, который до сих пор якобы не понял, эта проверка проводилась в условиях военного времени или мирного времени. Павел знает, о чем идет речь. Так вот, я отвечаю на его вопрос и заостряю на этом внимание. Проверки в условиях мирного времени – трата денег, лишних денег у нас нет. Мы готовимся к войне. На то мы Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает от своих небольших заработных плат и денежного довольствия деньги, копейки для того, чтобы нас с вами содержать.

Поэтому задача, об этом, я думаю, госсекретарь еще скажет, была поставлена одна: как будут действовать те части, которые будут приведены в полное боевое состояние Президентом в условиях военного времени? Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.