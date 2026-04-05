«АМКОДОР» строит завод под Питером – как санкции расчистили дорогу белорусской технике

Совместный товарооборот Беларуси и России в 2025 году составил 55 миллиардов. Это рекорд. А основу Союзного государства составляет межрегиональное сотрудничество. Только на этой неделе в Беларусь прилетал губернатор Чукотки. Что он искал в краю далеком, а Минск и Анадырь разделяет 6 тысяч километров, в целом не секрет. Что и все, кто приезжает к нам из России, – качественные и недорогие товары. А на Чукотке этого как раз и не хватает. Будем думать, как исправить ситуацию. Во Дворце Независимости даны поручения на этот счет. Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. А вот наши отношения с Санкт-Петербургом проверены временем. В 2026 году сотрудничеству Беларуси с Северной столицей России – 20 лет. Туда мы и отправились, чтобы отметить День единения народов Беларуси и России. А еще захватили наши общие проекты с Ленинградской областью и поговорили с главой региона.

Жалко, что погода плохая, там бы корабли были видны, паруса. Андрей не устает расписывать красоты Санкт-Петербурга. Северную столицу России объездил вдоль и поперек. В такси уже не первый год. А когда узнал, что его пассажиры – из Минска, и вовсе растаял от сладости воспоминаний о своей исторической Родине.

Андрей, водитель такси (Россия):

Не потому, что он скидельский, у меня матушка со Скиделя. Просто сам по себе сахар, мы когда начали пить чай, слаще.

– То есть в России сахар не такой сладкий?

– Не такой сладкий, да. Если я у себя здесь три ложки кладу, то там две.

То, что между нашими народами особое чувство, подтверждает и экономика. В 2025 году товарооборот составил 55 миллиардов долларов. За последние 5 лет скачок огромный. Как ни странно, на это напрямую повлияли санкции. В прямом смысле расчистили дорогу. С видом на Зимний дворец или в спальном районе – наши МАЗы с ветерком доставят практически в любую точку Петербурга. Сегодня в городе на Неве больше 1 700 белорусских автобусов. Последняя поставка была в конце 2025 года. Автопарк Северной столицы пополнили еще 120 единиц. Автобусы под стать городу: хранят традиции с адаптацией к реальности.

Федор Бутко, главный представитель МАЗ по пассажирской и грузовой технике в Санкт-Петербурге:

Возникают требования дополнительные как к USB-разъемам, количеству низкого пола, наличию кондиционера в автобусе. Благодаря тому, что Минский автомобильный завод открыл здесь свое представительство еще в 2022 году, находимся в постоянном тесном контакте со всеми перевозчиками.

Санкт-Петербург не только Северная, еще и троллейбусная столица России. Ежедневно на улицы города выходит около 700 троллейбусов. Вскоре могут появиться и белорусские экземпляры. Все к этому идет. Вернее, едет.

Федор Бутко:

Мы сейчас прорабатываем поставку троллейбусов модели 303. Пока ведем процесс переговорный, адаптируем эту технику под условия Санкт-Петербурга, под требования заказчика. К примеру, максимальное количество применяемых узлов и агрегатов – российского производства.

Но это белорусов не смущает. Наоборот, техническая взаимодополняемость и заменяемость во многом выручают. А наши транспортные потоки пересекаются как на суше, так и на воде. Беларусь активно использует порт Бронка для перевалки удобрений, а в Выборгском районе строит собственный зерновой терминал. Ольга Коршун, СТВ:

Нева веками связывала Россию с Европой, но сегодня Брюссель решил разорвать эти транспортные потоки, что сделало Минск и Москву еще ближе. Товарооборот Беларуси только с Санкт-Петербургом в последние годы увеличился в разы. Он составляет несколько миллиардов долларов. И на эти союзные связи не могут повлиять уже никакие подводные течения.

Беларусь и Россию связывает больше, чем партнерство – дружба. Так описывает текущее положение дел губернатор Ленинградской области. Наша страна – ключевой партнер этого российского региона. Белорусы в Ленобласти строят, возделывают поля, проводят газификацию и много чего еще. В 2025 году совместный товарооборот преодолел психологическую отметку в миллиард долларов. В этом планируют прибавить.