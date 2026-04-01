Лукашенко назвал безальтернативную гарантию мира и безопасности государства

Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться и сюда никто не полезет. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил Александр Лукашенко, подводя итоги комплексной проверки Вооруженных Сил Беларуси, которую проводили с 16 января по поручению Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заряженность Вооруженных Сил на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на любое агрессивное движение в сторону наших рубежей – это безальтернативная гарантия мира и безопасности государства. Вы знаете, что я очень часто и многократно генералу Хренину и Тертелю говорю, ребята, мне от вас главное надо, чтобы вы предупредили о вероятном или фактическом нападении на Беларусь. Если мы об этом ничего знать не будем, война для нас будет закончена. Это тоже из опыта специальной военной операции. И я хочу подчеркнуть тоже из опыта СВО и нынешнего ведения войн, как мне часто докладывает генерал Хренин и генерал Муравейко. Знаете, мы не видим концентрации войск противника на рубежах нашего государства. Ребята, бог с вами, они что, дураки? Будут концентрировать где-то как в Великую Отечественную войну перед наступлением войска? Ситуация поменялась.

Кто, к примеру, в Польше, в Литве, в НАТО, если они вдруг с нами захотят воевать, не определит точку сбора и концентрации Вооруженных Сил в районе Кобрина, допустим. Точку на карте покажут и будут заходить к нам батальонными тактическими группами, небольшими группировками, как мы видим сегодня в Украине. И, если нужно, сконцентрируются в направлении главного удара. Не может быть такое? А Виктор Геннадьевич ждет, что они там тысячами где-то под Варшавой сконцентрируются и колоннами двинутся к нам. Может быть. Но такой доклад перед началом операции я от Генштаба и не принял бы. Ситуация изменилась. Они не дураки. Они знают, чего от нас хотят, и знают, на что мы обратим внимание.

Важно отметить, что проверка белорусской армии проводилась с учетом особенностей современных вооруженных конфликтов. Условия максимально приблизили к реальным вызовам. По итогам инспекции был вскрыт ряд проблемных моментов, которые в ближайшее время необходимо оперативно устранить. Речь идет, в том числе, и о кадровых решениях.