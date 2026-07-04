В Витебске открылась уникальная фотовыставка к «Славянскому базару»
История 35-летнего пути главного праздника творчества и дружбы теперь доступна в уникальных кадрах: в Витебске открылась масштабная фотовыставка БЕЛТА, посвященная юбилею Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Выставка объединила редкие архивные снимки первых фестивалей и яркие кадры современных грандиозных шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции – 35 постеров и более 120 снимков. В 1992 году «Славянский базар» задумывался, как площадка, где представители разных стран смогли бы говорить на одном языке – музыки и творчества. Фестиваль быстро вырос из регионального события в международный культурный форум.
Андрей Мохор, генеральный директор БЕЛТА:
Видео – это картинка, это движение, это то, что мы видим в моменте. А вот фотографии, которые запечатлевают уникальные истории, которые, пожалуй, больше никогда не повторятся, они могут сказать гораздо больше. Это и воспоминания, это исторические свидетельства.
Лучшие фото для выставки отбирали более чем из 20 тысяч снимков. Их автор – фотокорреспондент агентства Александр Хитров. В профессиии он больше 50 лет. За это время не пропустил ни одного фестиваля.
Здесь есть фотография, там где я участвовала на «Славянском базаре» в рамках выступления хореографического ансамбля «Зорька». Мы танцевали на подтанцовке у известного болгарского певца Биссер Кирова.
В памяти всплывает, когда мы ночью ходили, рассвет, мы бежали домой уже после концерта.
Выставка уже объехала всю страну. В рамках «Василькового тура» экспозиция побывала в каждом областном центре, а следующим пунктом назначения станет Москва. Дирекция фестиваля выпустила серию открыток на основе архивных фотографий. Отправить такое послание близким сможет любой желающий.