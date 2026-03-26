Лукашенко заявил о переходе отношений Беларуси с КНДР на принципиально новый этап

В результате всестороннего поступательного развития, отношения Беларуси и КНДР переходят на принципиально новый этап. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 26 марта, на переговорах с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Официальный визит Президента Беларуси в Корейскую Народно-Демократическую Республику продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встречи на высшем уровне Александр Лукашенко отметил, что, невзирая на географическую отдаленность (а между Минском и Пхеньяном более семи тысяч километров) белорусский и корейский народы сближают общие интересы – патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан.