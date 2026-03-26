Лукашенко заявил о переходе отношений Беларуси с КНДР на принципиально новый этап
В результате всестороннего поступательного развития, отношения Беларуси и КНДР переходят на принципиально новый этап. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 26 марта, на переговорах с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Официальный визит Президента Беларуси в Корейскую Народно-Демократическую Республику продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время встречи на высшем уровне Александр Лукашенко отметил, что, невзирая на географическую отдаленность (а между Минском и Пхеньяном более семи тысяч километров) белорусский и корейский народы сближают общие интересы – патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.
Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан.
Беларусь и КНДР в ходе визита Лукашенко в Пхеньян намерены подписать договор о дружбе.
Важный момент переговоров – подписание ряда двусторонних документов, включая договор о дружбе и сотрудничестве. Ожидается, что нынешний визит белорусского лидера в КНДР придаст дополнительный импульс развитию взаимодействия между Минском и Пхеньяном.
Напомним, накануне в столице КНДР прошла масштабная церемония официальной встречи лидеров двух стран. Местом проведения мероприятия стала главная площадь страны имени Ким Ир Сена. Она названа в честь основателя КНДР, занимает более 75 тысяч квадратных метров и может вмещать до 100 тысяч человек. Именно здесь проходят военные парады, государственные праздники и крупнейшие массовые мероприятия. В самой КНДР площадь называют местом, которое «придает столице пышность и роскошь, в полной мере демонстрируя величие идеологии чучхе».
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