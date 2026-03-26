Профсоюзы запускают солидарную кампанию поддержки трудовых коллективов Витебской области. По инициативе национального профцентра в нее включились все отраслевые отделения. В Федерации профсоюзов подчеркивают: северный регион решает серьезные задачи по развитию предприятий, и помощь направлена прежде всего на создание более комфортных условий труда – от этого напрямую зависит мотивация и эффективность работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде сельхозорганизаций уже улучшают санитарно-бытовые условия на молочно-товарных фермах, закупают современные медицинские аптечки для транспорта, задействованного в весенне-полевых работах. На предприятиях ЖКХ оборудуют комнаты приема пищи, сушилки для одежды и другие бытовые помещения. Поддержка коснется также организаций торговли, энергетики и лесного хозяйства. Строительные коллективы получат дополнительные технические средства для безопасной работы.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Особое внимание в этой работе мы уделяем социальной сфере, не за горами оздоровительный сезон. И детские оздоровительные лагеря пользуются спросом у наших трудящихся и их детей. Профсоюзный актив уже сегодня работает над тем, чтобы приобретать необходимое игровое оборудование для лагерей. А также мы сегодня участвуем в подготовительных работах к запуску этих лагерей. И по традиции профсоюзы поддерживают учреждения образования, которые готовят специалистов рабочих профессий. Сегодня это тоже очень важно. Мы приобретаем современное учебное и вспомогательное оборудование. И основная цель наших таких действий – это повышение качества подготовки молодых специалистов.

Кампания не ограничена по времени. Профсоюзы примут участие и в благоустройстве на территориях предприятий региона.