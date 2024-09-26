КГК раскрыл громкие схемы выплаты зарплат в конвертах в Бресте и Минске
Чем прельщает зарплата в конвертах? Интересы абсолютно разные. Соглашаясь на серую схему, сотрудник теряет права и социальные гарантии, подписываясь под криминал на свой страх и риск. Выигрывает только работодатель, минимизируя свои затраты. И то до тех пор, пока тайное не станет явным. А это рано или поздно произойдет. Подобные финансовые махинации успешно раскрываются. Один из недавних примеров – история с таксистами в Бресте, где на протяжении трех лет пассажиры с водителями рассчитывались чуть ли не напрямую. Как результат – невыплата налогов на сумму более миллиона рублей и социальных отчислений – на два.
Детали громкого уголовного дела – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Такси – всего несколько кликов, и тебя доставят в любую точку города. Расчет наличными или картой – удобно. Но, как оказалось, не только для пассажира. В Бресте раскрыли серую схему выплаты заработной платы таксистам, когда наличные платежи превращались в тайные.
Работник частной компании такси:
По устной договоренности с начальством заработная плата получалась от выручки с заказов. При получении наличных денег от пассажиров я их забирал себе. Если расчет по безналу, деньги перечислялись на счет фирмы. И с этого счета уходил процент за аренду и процент партнерам. Среднемесячная заработная плата выходила от 1500 до 2000 белорусских рублей.
И таких водителей у 33-летнего предприимчивого владельца двух фирм такси оказалось 289. При этом отчисления не шли ни в Фонд социальной защиты населения, ни в налоговую. Пока водители зарабатывали от полутора тысяч рублей, работодатель сэкономил для себя более миллиона.
Ирина Коцуба, инспектор отдела документальных проверок управления Департамента финансовых расследований по Брестской области:
В результате чего уклонился от исполнения обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению подоходного налога с физических лиц в особо крупном размере, в сумме свыше 350 тысяч рублей. Неуплата обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное страхование в особо крупном размере, в сумме свыше 960 тысяч рублей. В отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела, проводится предварительное следствие.
Подробности в видео.