КГК раскрыл громкие схемы выплаты зарплат в конвертах в Бресте и Минске

Чем прельщает зарплата в конвертах? Интересы абсолютно разные. Соглашаясь на серую схему, сотрудник теряет права и социальные гарантии, подписываясь под криминал на свой страх и риск. Выигрывает только работодатель, минимизируя свои затраты. И то до тех пор, пока тайное не станет явным. А это рано или поздно произойдет. Подобные финансовые махинации успешно раскрываются. Один из недавних примеров – история с таксистами в Бресте, где на протяжении трех лет пассажиры с водителями рассчитывались чуть ли не напрямую. Как результат – невыплата налогов на сумму более миллиона рублей и социальных отчислений – на два.

Детали громкого уголовного дела – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Такси – всего несколько кликов, и тебя доставят в любую точку города. Расчет наличными или картой – удобно. Но, как оказалось, не только для пассажира. В Бресте раскрыли серую схему выплаты заработной платы таксистам, когда наличные платежи превращались в тайные.