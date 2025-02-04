В Минской области подводят итоги профилактической акции «За рулём – не на связи»

В Минской области подводят итоги республиканской профилактической акции «За рулем – не на связи». Госавтоинспекция выявила около 700 нарушений правил пользования радио- и телефонной связью во время движения, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Инспекторы отслеживают автолюбителей со смартфонами в руках. Согласно ПДД, водителю запрещается пользоваться мобильными телефонами во время движения. Это может стать причиной ДТП. Риск их возникновения или аварийной ситуации возрастает в несколько раз. Контроль за движением проводится как в гласной, так и негласной форме. Также нарушения фиксируют с помощью видеокамер. Так, в период с 29 января по 4 февраля только в Любанском районе выявлено 18 нарушений ПДД, связанных с использованием мобильного телефона.

Дмитрий Грудницкий, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Любанского РОВД:

Согласно пункту 10.4 правил дорожного движения, разрешено пользоваться телефоном за рулем только при наличии устройств, позволяющих вести разговор без использования рук, то есть это либо громкая связь, либо специальная гарнитура. Ответственность за пользование мобильным телефоном за рулем без устройств, позволяющих вести разговор без использования, предусмотрена: в первый раз это, как правило, предупреждение, повторно человек попадается – уже штраф до двух базовых величин, и в следующий раз – от двух до восьми базовых величин.

Отметим, за 2024 год на территории Минской области выявлено свыше 8,5 тысячи нарушений водителями данного пункта ПДД.