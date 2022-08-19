Беларусь готова наращивать поставки техники, продуктов питания и лекарств в Лаос

Новости Беларуси. Беларусь готова наращивать поставки сельскохозяйственной, грузовой техники, продуктов питания и лекарств в Лаос. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время онлайн-встречи со своим зарубежным коллегой, главой Национального собрания Народно-Демократической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-лаосский товарооборот снизился. Причины тому – пандемия и непростая обстановка в мире. В 2019 году показатель достигал 13 миллионов долларов. Но и эта цифра не отражает потенциал сотрудничества. Необходим новый уровень взаимоотношений.

Речь шла о создании совместных предприятий. Отдельное внимание – промышленной кооперации. Владимир Андрейченко подтвердил готовность Беларуси предложить лаосским партнерам знания и опыт в тех отраслях, которые сегодня в приоритете. Затронули и тему межбанковских операций. Из-за санкций лаосские партнеры не могут осуществлять транзакции в пользу ряда наших предприятий. Этот вопрос требует взаимовыгодного решения.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У Республики Беларусь и Лаоса в целом совпадают позиции по ключевым вопросам международной повестки дня. И речь сегодня идет о мирной, объединительной и созидательной повестке дня. Именно на это направлено наше сотрудничество. И, конечно же, важным направлением здесь является то, что мы, парламентарии, своими парламентскими методами стараемся поддержать усилия Президента нашей страны, правительства по наращиваю экспорта в страны дальней дуги.