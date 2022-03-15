Надвенное лазерное облучение. Что это за процедура и почему она полезна?

Лазерная терапия уже давно зарекомендовала себя в медицине и физиотерапии. Одной из самых популярных и эффективных методик лечения сегодня считают надвенное лазерное облучение крови. Благодаря своим лечебным свойствам воздействие на кровь показано при лечении огромной группы заболеваний.

Любовь Иванова, врач-физиотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Метод надвенного лазерного облучения – это неинвазивный метод. Там нет повреждения кожных покровов, поэтому нет болевого синдрома и наши пациенты переносят его значительно лучше. Надвенное лазерное облучение крови оказывает многостороннее терапевтическое воздействие, улучшает обменные процессы, усиливает регенерацию тканей, то есть ускоряет их восстановление, ускоряет выведение вредных веществ из организма, повышает иммунные защитные силы организма. Процедура имеет противоотечный эффект, помогает снять боль различного происхождения. Список показаний огромен – это заболевания щитовидки, желудочно-кишечного тракта, бронхиальная астма, тромбоз глубоких вен и многое другое. Терапия позволяет улучшить как структуру, так и свойства крови.

Любовь Иванова:

Надвенное лазерное облучение используется у взрослых и у детей с трех лет. При воздействии лазерного облучения происходит подавление вредных бактерий, которые вызывают воспалительные процессы в организме. Процедура надвенного лазерного облучения крови очень проста. Световод устанавливается на проекцию крупного сосуда, чаще всего это локтевой сгиб, чтобы свечение было направлено перпендикулярно сосуду. Длительность процедуры составляет у детей – до 10 минут, у взрослых – до 20 минут. На курс необходимо 8-10 сеансов для детей и 10-15 сеансов для взрослых. Чем ближе расположена область сосудов к патологическому очагу или органу, тем более эффективна будет процедура. К слову, лазерное воздействие на кровь может назначаться и в качестве профилактики вирусных заболеваний. Метод зачастую используется весной и осенью для улучшения самочувствия.