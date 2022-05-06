Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»

Какую информацию хранит фронтовой треугольник? На каких электронных ресурсах можно найти информацию о своих предках? И как историки намерены защищать нашу общую историческую правду? Об этих темах пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».

Включайте СТВ 7 мая в 16:40.

Чтобы помнили. Цифры, факты, от которых мурашки по коже.