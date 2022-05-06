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Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»

06 мая 2022 11:48
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Какую информацию хранит фронтовой треугольник? На каких электронных ресурсах можно найти информацию о своих предках? И как историки намерены защищать нашу общую историческую правду? Об этих темах пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».  

Включайте СТВ 7 мая в 16:40.

Чтобы помнили. Цифры, факты, от которых мурашки по коже.

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

– Она была написана 14 октября 1944 года в Бобруйске.
Даже страшно дотрагиваться.

Можно ли оцифровать память?

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Я точно так же получила информацию о своем дедушке, который воевал.

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Только дома, только рассматривая семейные альбомы, где наши бабушки с красивыми прическами, дедушки в орденах.

И какие они, герои наших семей?

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Я горжусь своим прадедушкой. В нашей семье его помнят и очень любят.

Обсудим новости, что были замечены на страницах мегаполиса

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Минчанин похитил детский велосипед, поехал на нем в ломбард, чтобы заложить, но не успел.

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

В Минске ликвидировали интернет-магазин по продаже психотропов.

И, конечно, не забудем о планах на праздничные выходные.

Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Концерт на площади Победы, его начало в 21:30. Кульминация праздника – салют. Его залпы раздадутся ровно в 23:00.

Расскажем легко о важном. Не пропустите: 7 мая в 16:40 на СТВ.

# Великая Отечественная война # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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