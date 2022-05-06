Можно ли оцифровать память и где найти информацию о предках? Анонс ток-шоу «Большой город»
Какую информацию хранит фронтовой треугольник? На каких электронных ресурсах можно найти информацию о своих предках? И как историки намерены защищать нашу общую историческую правду? Об этих темах пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».
Включайте СТВ 7 мая в 16:40.
Чтобы помнили. Цифры, факты, от которых мурашки по коже.
– Она была написана 14 октября 1944 года в Бобруйске.
– Даже страшно дотрагиваться.
Можно ли оцифровать память?
Я точно так же получила информацию о своем дедушке, который воевал.
Только дома, только рассматривая семейные альбомы, где наши бабушки с красивыми прическами, дедушки в орденах.
И какие они, герои наших семей?
Я горжусь своим прадедушкой. В нашей семье его помнят и очень любят.
Обсудим новости, что были замечены на страницах мегаполиса
Минчанин похитил детский велосипед, поехал на нем в ломбард, чтобы заложить, но не успел.
В Минске ликвидировали интернет-магазин по продаже психотропов.
И, конечно, не забудем о планах на праздничные выходные.
Концерт на площади Победы, его начало в 21:30. Кульминация праздника – салют. Его залпы раздадутся ровно в 23:00.
Расскажем легко о важном. Не пропустите: 7 мая в 16:40 на СТВ.