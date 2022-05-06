В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?

День рождения почтовой марки

6 мая отмечается день рождения почтовой марки. Она была введена в обращение в этот день в 1840 году в Англии. Марка заменила принятые в то время почтовые квитанции. На бумажке был изображен портрет королевы Виктории, стоила она всего 1 пенни и была одноцветной. Позже ее так и прозвали: «черный пенни». Почти одновременно появилась и синяя двухпенсовая марка. К конвертам марки прикреплялись сургучом или прикалывались булавками. Марки с клеем появились позже. Автором идеи использования почтовых марок был генеральный почтмейстер Великобритании Роулэнд Хилл. За эту гениальную идею он был удостоен рыцарского звания. День памяти святого Георгия Победоносца

Православный мир чтит память святого Георгия Победоносца. Это наиболее почитаемый и известный святой во всем мире. Прославился он тем, что, будучи военачальником и любимцем императора, возмутился приговором суда об истреблении христиан. Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и объявил себя христианином, чем обрек себя на пытки и смерть. С давних пор Георгий почитался у многих народов. Праздник в честь святого пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов, в которых Георгий является покровителем земледелия и скотоводства. На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба российского государства. 6 мая – день рождения Зигмунда Фрейда

Кто такой психоаналитик, и сколько стоят его услуги, сегодня знает каждый. Человека, придумавшего психоанализ, зовут Зигмунд Фрейд. И появился на свет он 6 мая 1856 года. Без фундаментальных работ Фрейда развитие психиатрии, психологии и искусства пошло бы по принципиально иному пути. Его книги повлияли не только на видных ученых и мыслителей, но и на писателей, поэтов и художников. Теория психоанализа, основанная на вере в существование бессознательного, перевернула представление человека о самом себе. Труды Фрейда положили начало формированию новых представлений и психологических теорий. 6 мая 1994 года открыли тоннель под Ла-Маншем

Знаменитый тоннель под Ла-Маншем торжественно открыли в этот день в 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Железнодорожный двухпутный тоннель соединяет континентальную Европу с Великобританией. Его длина – 51 километр, из которых 39 проходят под проливом Ла-Манш. Евротоннель является третьим по протяженности железнодорожным тоннелем в мире. Американское общество инженеров-строителей назвало его одним из семи чудес света современности. 115 лет назад родился Герой СССР, летчик Николай Гастелло

115 лет назад, в 1907 году родился Николай Гастелло, советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны. С самого начала войны он проявил свое мужество и храбрость. Из пулемета, стоящего на аэродроме, сбил «Юнкерс-88» – мощный немецкий самолет. Но в памяти потомков остался другой его подвиг, который он совершил 26 июня 1941 года. Капитан Гастелло был командиром экипажа самолета-бомбардировщика, который вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой механизированной колонне на дороге Молодечно – Радошковичи в Минской области. «Огненный таран» – так назвали подвиг Гастелло, когда летчик, сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, направил его прямо на колонну фашистской техники. Гастелло взорвал машины и цистерны врага, но сам он и весь его экипаж погибли. Имя Николая Гастелло стало символом храбрости, отваги и готовности отдать жизнь за Родину. Международный день без диеты