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В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?

06 мая 2022 11:57
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День рождения почтовой марки

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?-1

6 мая отмечается день рождения почтовой марки. Она была введена в обращение в этот день в 1840 году в Англии. Марка заменила принятые в то время почтовые квитанции. На бумажке был изображен портрет королевы Виктории, стоила она всего 1 пенни и была одноцветной. Позже ее так и прозвали: «черный пенни». Почти одновременно появилась и синяя двухпенсовая марка. К конвертам марки прикреплялись сургучом или прикалывались булавками. Марки с клеем появились позже. Автором идеи использования почтовых марок был генеральный почтмейстер Великобритании Роулэнд Хилл. За эту гениальную идею он был удостоен рыцарского звания.

День памяти святого Георгия Победоносца

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?-4

Православный мир чтит память святого Георгия Победоносца. Это наиболее почитаемый и известный святой во всем мире. Прославился он тем, что, будучи военачальником и любимцем императора, возмутился приговором суда об истреблении христиан. Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и объявил себя христианином, чем обрек себя на пытки и смерть. С давних пор Георгий почитался у многих народов. Праздник в честь святого пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов, в которых Георгий является покровителем земледелия и скотоводства. На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба российского государства.

6 мая – день рождения Зигмунда Фрейда

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?-7

Кто такой психоаналитик, и сколько стоят его услуги, сегодня знает каждый. Человека, придумавшего психоанализ, зовут Зигмунд Фрейд. И появился на свет он 6 мая 1856 года. Без фундаментальных работ Фрейда развитие психиатрии, психологии и искусства пошло бы по принципиально иному пути. Его книги повлияли не только на видных ученых и мыслителей, но и на писателей, поэтов и художников. Теория психоанализа, основанная на вере в существование бессознательного, перевернула представление человека о самом себе. Труды Фрейда положили начало формированию новых представлений и психологических теорий.

6 мая 1994 года открыли тоннель под Ла-Маншем

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?-10

Знаменитый тоннель под Ла-Маншем торжественно открыли в этот день в 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Железнодорожный двухпутный тоннель соединяет континентальную Европу с Великобританией. Его длина – 51 километр, из которых 39 проходят под проливом Ла-Манш. Евротоннель является третьим по протяженности железнодорожным тоннелем в мире. Американское общество инженеров-строителей назвало его одним из семи чудес света современности.

115 лет назад родился Герой СССР, летчик Николай Гастелло

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?-13

115 лет назад, в 1907 году родился Николай Гастелло, советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны. С самого начала войны он проявил свое мужество и храбрость. Из пулемета, стоящего на аэродроме, сбил «Юнкерс-88» – мощный немецкий самолет. Но в памяти потомков остался другой его подвиг, который он совершил 26 июня 1941 года. Капитан Гастелло был командиром экипажа самолета-бомбардировщика, который вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой механизированной колонне на дороге Молодечно – Радошковичи в Минской области. «Огненный таран» – так назвали подвиг Гастелло, когда летчик, сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, направил его прямо на колонну фашистской техники. Гастелло взорвал машины и цистерны врага, но сам он и весь его экипаж погибли. Имя Николая Гастелло стало символом храбрости, отваги и готовности отдать жизнь за Родину.

Международный день без диеты

В этот день родились Зигмунд Фрейд и Николай Гастелло. Что отмечают 6 мая?-16

Международный день без диеты отмечают люди во всем мире 6 мая уже 30 лет. Это праздник принятия себя, своего тела, в том числе разнообразия его форм, не обращая внимания на стереотипы о внешнем виде. День сбалансированного питания и естественной красоты. Сегодня можно забыть о весах и подсчете калорий, а также вспомнить о людях, которые стали жертвами моды на диеты и не следовать их примеру. Порадуйте себя чем-нибудь вкусным.

И пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим.

# История # общество # Роулэнд Хилл # Георгий Победоносец # Зигмунд Фрейд # Елизавета II # Франсуа Миттеран # Николай Гастелло # Фотофакт

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