С этим оружием рыцари воевали на Грюнвальдской битве. Что ещё можно увидеть в Слонимском краеведческом музее?

Город-старец, наследие Сапег. В живописный Слоним туристы слетаются, как на мед. Атмосфера старинных открыток. Устроим пешеходку и увезем в багажнике чемодан эмоций.

Добро пожаловать в краеведческий музей. Девять залов – достояние малой родины. История, природа, традиции. Богатую коллекцию собрал местный житель, археолог, полковник русской армии Иосиф Иосифович Стабровский. Его силами в 1929-м открылся частный музей.

Наталья Руднева, главный хранитель фондов Слонимского районного краеведческого музея имени И. И. Стабровского:

У нас сохранился уникальный документ об открытии музея, выполненный на телячьей коже от руки черной и синей тушью, и там оставили подписи гости, присутствующие на этом событии.

На машине времени улетаем в парк Юрского периода. Когда по земле ходили динозавры, лесные слоны и парили гигантские стрекозы. Эволюция как на ладони, или Ледниковый период по-белорусски.

Наталья Руднева:

Уникальный экспонат – это нижняя челюсть носорога с хорошо сохранившимися всеми зубами. Всего на территории Беларуси обнаружено около десятка таких экспонатов. Зубы мамонта, рога тура, овцебыка и многое другое – это самые старые и уникальные экспонаты нашего музея.

В 2022 году Слониму 770! Впервые город упоминается в Ипатьевской летописи в 1252-м под названием Услоним, Заслоним, Слоним, что в переводе означает защита, форпост, крепость. Но археологические раскопки доказывают, что жизнь на этих землях началась еще в первом тысячелетии нашей эры, а то и раньше. Наталья Руднева:

Раскопки, которые были проведены на городище-замчище доказывают, что город существовал в первой половине XI века. Был развитый ремесленный, культурный и торговый центр. Были найдены семена, изделия из железа, фрагменты керамики, кусочек скатерти древних слонимчан.

Наблюдает за туристами и старославянский идол. Во времена язычества ему поклонялись и просили лучшей доли. С принятием христианства от таких ликов и след простыл. Настоящий эксклюзив. На всю страну их всего несколько. Среди уникальных раритетов – средневековое оружие пищаль. С таким слонимские рыцари участвовали в Грюнвальдской битве. Название символично, оно издавало писк.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А также такой бюст Наполеона 1885 года скульптора Коломбо. Таких всего два в мире.

Сериал из Красной книги в зале природы можно смотреть по сезонам: весна, лето, осень, зима. Редкие растения и животные ожили благодаря таксидермистам. В главной роли самая маленькая птичка Беларуси – желтоголовый королек. Весит всего 2 грамма, но съедает не меньше. Кто не работает, тот не ест. Еще один важный пернатый – орел-беркут. Размах его крыльев достигает до 3 метров. С высоты он прицеливается даже к мышке-полевке.

Наталья Руднева:

Это самый большой экспонат из отдела природы – медведь бурый, мишка косолапый. Очень дети любят с ним фотографироваться. Когда-то, в начале XX века их насчитывалось более 20 на территории Слонимского района. Сейчас медведь бурый занесен в Красную книгу и находится на территории Березинского заповедника. Анастасия Макеева:

Путешествие по миру дикой природы проходит на одном дыхании, и можно узнать массу любопытных фактов. Так, у известных строителей бобров зубы растут и самозатачиваются всю жизнь.

Напоследок постучимся в окошко к предкам. Соткем на кроснах рушник и разгладим воротничок с паром. Зал быта и этнографии – открытие на каждом шагу. Все от корзинок до гардеробчика – ручная работа. Вот в таком наряде в конце XVIII – начале XIX века выходили замуж. Андарак и пиджачок без единого шва. Скромно и со вкусом. Для самых маленьких делали люльки из лозы и дерева и обязательно клали ляльку-оберег.