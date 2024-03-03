Лукашенко выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество Беларуси и Болгарии возобновится

Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником. В стране 3 марта отмечают День освобождения. В своем послании глава государства выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество между нашими странами возобновится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

История отношений между Минском и Софией насчитывает не одно десятилетие. Основанные на доверии традиционно дружественные и партнерские контакты долгие годы успешно укреплялись, способствовали процветанию наших государств. Уверен, что духовная близость, симпатия и уважение между белорусским и болгарским народами со временем помогут возобновить конструктивное сотрудничество наших стран, в первую очередь в торговой и гуманитарной сферах.