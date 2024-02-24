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Масштабный автопробег к единому дню голосования провели в Минске

24 февраля 2024 13:46
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В поддержку избирательной кампании в Минске прошла культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Мы едины! Нас миллионы!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный автопробег к единому дню голосования провели в Минске-1

Ее началом стало возложение цветов к обелиску на площади Победы. После чего состоялся масштабный автопробег, который пролегал по ряду улиц Партизанского района столицы. 30 машин в колонне с белорусскими флагами достигли конечной точки в маршруте. На импровизированном митинге участники акции встретились с местными властями. Обсудили самые значимые события в нашей стране. Не обошли стороной и тему электоральной кампании.

Масштабный автопробег к единому дню голосования провели в Минске-4

Сегодня в поддержку единого дня голосования приняли участие в автопробеге. Это долг каждого гражданина, патриота своей страны – любить свою страну, сделать свой выбор в знак процветания нашей страны.

Масштабный автопробег к единому дню голосования провели в Минске-7

Пришли поучаствовать в акции. Я считаю, это очень важно, потому что это наше будущее, будущее наших детей, внуков, мира, мы всегда поддерживаем такие мероприятия, потому что в этом наше счастье.

Масштабный автопробег к единому дню голосования провели в Минске-10

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:
Следует отметить, что избирательная кампания, которая проходит в этот раз, она, наверное, проходит совсем в другом формате. И очень важно для всех понимание того, что важен голос каждого. Поэтому чем больше мы доведем эту информацию до людей, чем больше людей откликнутся, тем лучше будет для нашего общества в целом.

Финалом акции стало выступление творческих коллективов. А среди зрителей концертной программы были представители общественных объединений, трудовых коллективов и молодежь.

# Выборы в Беларуси # общество # Людмила Филиппович

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