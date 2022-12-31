Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни

В последний день 2022 года не стало Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Ему было 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий кардинал Йозеф Ратцингер взошел на престол в 2005-м после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. Зимой 2013-го он добровольно ушел с поста в связи с ухудшившимся здоровьем и стал первым понтификом, который за последние 600 лет добровольно оставил престол, получив титул папы римского на покое. С тех пор он проживал в одном из ватиканских монастырей.