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Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни

31 декабря 2022 13:18
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В последний день 2022 года не стало Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Ему было 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни-1

Немецкий кардинал Йозеф Ратцингер взошел на престол в 2005-м после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. Зимой 2013-го он добровольно ушел с поста в связи с ухудшившимся здоровьем и стал первым понтификом, который за последние 600 лет добровольно оставил престол, получив титул папы римского на покое. С тех пор он проживал в одном из ватиканских монастырей.

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# Некролог # Бенедикт XVI # Фотофакт

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