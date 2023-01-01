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Александр Осенко в день рождения СТВ: «Наш коллектив может творить очень большие чудеса»

01 января 2023 14:05
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Новости Беларуси. Каждый новый год – новый год в истории СТВ. Наш коллектив 1 января принимает многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О прошлом, настоящем и будущем любимого миллионами телеканала – Полина Королева.

Канал задумывался как городской, в некоторой степени коммунальный – диктор вещал про достижения или проблемы большого города. Техническое оснащение, рабочие кадры и автопарк – все это оставляло желать лучшего. Но время шло.

Александр Осенко в день рождения СТВ: «Наш коллектив может творить очень большие чудеса»-1

Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:
2020 год стал переломным в донесении информации до телезрителя. И на самом деле тогда СТВ для меня стало открытием. Я знал, что такой канал существует, но когда появилась авторская журналистика – Григорий Азаренок, Евгений Пустовой, Игорь Марзалюк – сейчас идет не обезличенность, а идет персонализация информации. И это стало не просто интересным и прорывным именно в СТВ. С тех пор СТВ для меня – это локомотив авторской журналистики на нашем телевидении.

СТВ – 22 года! Сотрудники телеканала рассказали о своей работе (здесь подробности).

Александр Осенко в день рождения СТВ: «Наш коллектив может творить очень большие чудеса»-4

Полина Королева:
Надо сказать, что гордиться лишь достижениями прошлого СТВ не к лицу. В стенах телеканала постоянная работа. Плодотворным выдался и 2022 год. Это апгрейд итоговой программы «Неделя», открытие прорывного проекта «САСС уполномочен заявить», возрожденная традиция спецрепортажей. Всего не перечислю.

Александр Осенко в день рождения СТВ: «Наш коллектив может творить очень большие чудеса»-7

Александр Осенко:
На мой взгляд, у СТВ громадный потенциал, не от того, что я здесь генеральный директор и руководитель. Я просто вижу потенциал в молодых ребятах. Молодость – это прежде всего амбиции, а если этим амбициям дать возможность реализоваться, то поверьте, этот коллектив, наш коллектив, может творить очень большие чудеса в кратчайшие сроки.

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Осенко # Полина Королева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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