Александр Осенко в день рождения СТВ: «Наш коллектив может творить очень большие чудеса»

Новости Беларуси. Каждый новый год – новый год в истории СТВ. Наш коллектив 1 января принимает многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О прошлом, настоящем и будущем любимого миллионами телеканала – Полина Королева. Канал задумывался как городской, в некоторой степени коммунальный – диктор вещал про достижения или проблемы большого города. Техническое оснащение, рабочие кадры и автопарк – все это оставляло желать лучшего. Но время шло.

Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:

2020 год стал переломным в донесении информации до телезрителя. И на самом деле тогда СТВ для меня стало открытием. Я знал, что такой канал существует, но когда появилась авторская журналистика – Григорий Азаренок, Евгений Пустовой, Игорь Марзалюк – сейчас идет не обезличенность, а идет персонализация информации. И это стало не просто интересным и прорывным именно в СТВ. С тех пор СТВ для меня – это локомотив авторской журналистики на нашем телевидении. СТВ – 22 года! Сотрудники телеканала рассказали о своей работе (здесь подробности).

Полина Королева:

Надо сказать, что гордиться лишь достижениями прошлого СТВ не к лицу. В стенах телеканала постоянная работа. Плодотворным выдался и 2022 год. Это апгрейд итоговой программы «Неделя», открытие прорывного проекта «САСС уполномочен заявить», возрожденная традиция спецрепортажей. Всего не перечислю.