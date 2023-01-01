«Сами подходят и поздравляют». В чём специфика работы в Новый год?

Новости Беларуси. Шумно, ярко и незабываемо Минск встретил Новый 2023-й год. К гуляниям, конечно же, присоединилась и съемочная группа СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Шумно, ярко и незабываемо Минск встретил Новый 2023-й год. К гуляниям, конечно же, присоединилась и съемочная группа СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».
И пока одни празднуют, другие в эти часы работают. Для медиков новогодняя ночь такая же ответственная, как и дежурство в любой другой момент. Александра Рыжакова признается: это уже ее седьмой Новый год в машине скорой. В общем, девушке не привыкать.
Александра Рыжакова, врач скорой медицинской помощи:
Праздничное настроение, конечно, есть. Ощущение праздника присутствует у всех. Но принцип работы не меняется, вызовы такие же. Профиль такой же, только может быть больше экстренных. Конечно, самое главное – здоровье. Потому что его ни за что не купишь. Главное беречь себя.
«В моей стране весело, но тут ещё веселей». Вот как в Минске праздновали Новый год местные жители и гости (читать далее).
Не дремлет в праздничную ночь и Вадим Бурак, водитель автобуса № 53. Маршрут с Дружной до Ландера для него родной. И на что не пойдешь ради удобства пассажиров?
Вадим Бурак, водитель автобуса:
Не первый раз. Уже второй год подряд получается у меня в Новый год маршрут.
– А как поздравляете пассажиров?
– Пассажиры иногда сами подходят и поздравляют. Ну, я же не буду кричать им в окно.
Арина Верховская, корреспондент:
А вот в год Кролика прокатиться зайцем можно?
Вадим Бурак:
В новогоднюю ночь можно, но дальше нежелательно.
Арина Верховская:
Вот такие новогодние чудеса!
Подписывайтесь на нас в Telegram!