Лукашенко выразил соболезнования Президенту Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде

Александр Лукашенко адресовал соболезнования сербскому Президенту. Накануне в городе Нови-Сад в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил слова глубокого сочувствия и искренней поддержки Александру Вучичу, родственникам и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По всей Сербии 2 ноября объявлен день траура. Продолжается идентификация погибших. Личности пятерых жертв еще не установлены. Что стало причиной трагедии, неизвестно. Только в июле на вокзале закончился ремонт и возобновилась работа. Сегодня он снова закрыт.

Продолжается разбор завалов, однако власти надеются, что обновлять информацию по количеству погибших не придется. К работе привлечены десятки спасателей и спецтехника. Несколько человек, кого ранее достали из-под груды бетона, остаются под наблюдением в больнице. Городской центр переливания крови призвал жителей помочь нуждающимся.