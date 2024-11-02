Выкладывал рисунки из листьев и стал популярным – пообщались со знаменитым минским дворником

Утро минского дворника Дениса Юркова начинается тогда, когда многие не думают вставать. Важно успеть к 6:30. В профессии мужчина более 15 лет. Из-за эпилепсии и третьей группы инвалидности устроиться на работу было непросто. Но он уверен, что именно благодаря такому испытанию в его жизнь пришло любимое дело, которое вдохновляет и по сей день.

Денис Юрков, дворник:

Я пришел в 2008 году, показал, как я люблю чистоту. Начальство меня сразу взяло. И с радостью работаю здесь с 2008 года, уже 16 лет. И люблю поднимать людям настроение. И я думаю, что это, наверное, какая-то польза для людей.

Первые несколько лет Денис старался просто поддерживать порядок и чистоту во дворах. Но природа и сезонные изменения настолько увлекли, что пробудился и творческий подход к работе. Тогда появились первые рисунки листвой. Денис Юрков:

Спустя 10 лет я осенью, когда собрал много листвы, захотел из этой листвы выложить какой-нибудь большой рисунок на траве. Я это сделал. Выложил рисунок солнышка с улыбкой, сверху сфотографировал. И осталось это у меня на память. И в любой момент я могу открыть эту фотографию и порадоваться, улыбнуться. Или же поделиться с кем-нибудь и поднять настроение другим людям.