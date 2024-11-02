Выкладывал рисунки из листьев и стал популярным – пообщались со знаменитым минским дворником
Утро минского дворника Дениса Юркова начинается тогда, когда многие не думают вставать. Важно успеть к 6:30. В профессии мужчина более 15 лет. Из-за эпилепсии и третьей группы инвалидности устроиться на работу было непросто. Но он уверен, что именно благодаря такому испытанию в его жизнь пришло любимое дело, которое вдохновляет и по сей день.
Денис Юрков, дворник:
Я пришел в 2008 году, показал, как я люблю чистоту. Начальство меня сразу взяло. И с радостью работаю здесь с 2008 года, уже 16 лет. И люблю поднимать людям настроение. И я думаю, что это, наверное, какая-то польза для людей.
Первые несколько лет Денис старался просто поддерживать порядок и чистоту во дворах. Но природа и сезонные изменения настолько увлекли, что пробудился и творческий подход к работе. Тогда появились первые рисунки листвой.
Денис Юрков:
Спустя 10 лет я осенью, когда собрал много листвы, захотел из этой листвы выложить какой-нибудь большой рисунок на траве. Я это сделал. Выложил рисунок солнышка с улыбкой, сверху сфотографировал. И осталось это у меня на память. И в любой момент я могу открыть эту фотографию и порадоваться, улыбнуться. Или же поделиться с кем-нибудь и поднять настроение другим людям.
После первых успехов и добрых откликов людей Денис начал делиться своими красочными произведениями в социальных сетях. Его творчество не осталось незамеченным. С первой же публикации тысячи людей заинтересовались блогом. А далее множество лайков и комментариев.
Денис Юрков:
В 2018 году создал свой инстаграм. Многие там уже были из моих знакомых, рекомендовали. Ну и все, я туда забросил домик из листьев, солнышко из листьев. И эти работы до сих пор там хранятся. Благодаря социальным сетям через пару дней после выложенного солнышка я начал набирать популярность. Точнее, она сама начала меня преследовать. Потому что начали в инстаграме смотреть мое солнышко из листьев многие люди, начали делиться со своими знакомыми. И люди оставляли мне только положительные отзывы, хвалили меня, благодарили за то, что поднимаю настроение.
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