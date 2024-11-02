В Москве +2 и мокрый снег. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит 14 градусов днем. Так же встретят новый день и жители Австрии. В Вене воздух прогреется до +10. В Риме продолжит сохраняться умеренное тепло. В столице 22 со знаком «плюс», существенных осадков при этом не ожидается. Тем временем в Мадриде, столбик поднимется до 20 градусной отметки. В Испанской столице будет облачно с прояснениями.

В Болгарии переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в среднем составит 9 градусов в дневные часы. Прохладно будет в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра понизится до +14. 22 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет хмуро. В столице на 8 градусов выше нуля. В Вильнюсе +6. Общую погодную картину разнообразят дожди. Варшаву, напротив, осадки не настигнут. А воздух прогреется до 8 градусов выше нуля. В Киеве +7. Погода отмечена преимущественно облачная с прояснениями. В Москве пасмурно и всего лишь 2 градуса тепла в дневное время суток. Возможны также осадки в смешанной фазе: дождь и мокрый снег.