Лукашенко: Гродненская область и белорусы никогда больше не будут разменной монетой у политиков

Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко. А еще Президент призвал Польшу, Литву и Латвию строить отношения по-соседски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой широкий спектр важных заявлений. Они сегодня прозвучали от главы государства во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты.

По традиции названы имена тех, кто своим кропотливым и упорным трудом обеспечил страну хлебом. Лучшие аграрии сегодня отмечены государственными наградами и благодарностями Президента. Впрочем, несмотря на праздничный повод визита, не обошлось и без замечаний. Их глава государства озвучил чиновникам сразу по прибытии в регион. Александр Лукашенко поделился впечатлением от увиденного сверху – тенденция настораживает. Гродненская область пусть и не большая по размерам, но с весьма завидным потенциалом и возможностями, которые надо видеть и обязательно использовать. Например, тот же рапс. В нынешнем году здесь собрали рекордный урожай этой культуры. Однако в масштабах страны ее производство нужно как минимум удвоить. Евгений Пустовой расскажет все подробности. Поле чудес по-белорусски. Изобилие, основанное на азарте к труду. А наши мосты к успеху – працавітасць. Это основная философия белорусских «Дажынак». Сегодня их встречают Мосты. Вместе со своими людьми Президент. В праздничный день – не будничные замечания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы катастрофически опаздываете с подъемом зяби.

– 47 % на сегодня.

– И еще одна «болезнь», о чем я предупреждал губернатора, – это крайние районы по периметру. Даже Новогрудок. Северные. Новогрудок, Слоним.

– Слоним – крайний район.

– Крайние ваши районы разительно отличаются от этих районов. Или вы там не бываете.

– Бываем. Не догонят они никогда.

– Не надо догонять, надо, чтобы культура земледелия была как здесь.

Александр Лукашенко:

Не только Красносельское. Есть карьеры, где вы песок брали и так далее. И вот эти горы, отсевы, это все как бросили, так оно и лежит. А это же должно рекультивироваться. Нельзя превращать Гродненскую область в какой-то отстой. Работать надо, что называется, с места в карьер. Хотя при всех карьерах Гродненская область – это все-таки флагман в АПК. Богатые и лакомые земли.

Александр Лукашенко:

«Дажынкі» пришли в нашу Гродненскую область. Она, как в той пословице, по размеру самая маленькая, но удаленькая. Один из лидеров отечественного АПК, культурный и духовный центр, хранительница ряда объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ведь всего этого могло и не быть, как и самой области. Мы с вами это хорошо помним и знаем. Больше никогда Гродненская область и наши белорусы, которые живут здесь (белорусская нация – и поляки, и евреи, и татары, украинцы, русские), никогда больше не будут разменной монетой у политиков. Но мы тогда не теряли веры, надежды, национальной идентичности и воссоединились в единой Беларуси в далеком 1939 году прошлого века. Хлеб и мир. Это и есть Беларусь. Лучшей даты для торжества хлеборобов в Принеманском крае подобрать нельзя. Ровно 85 лет назад принято решение о включении Западной Беларуси в состав БССР.