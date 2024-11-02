Лукашенко: Гродненская область и белорусы никогда больше не будут разменной монетой у политиков
Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко. А еще Президент призвал Польшу, Литву и Латвию строить отношения по-соседски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой широкий спектр важных заявлений. Они сегодня прозвучали от главы государства во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты.
По традиции названы имена тех, кто своим кропотливым и упорным трудом обеспечил страну хлебом. Лучшие аграрии сегодня отмечены государственными наградами и благодарностями Президента.
Впрочем, несмотря на праздничный повод визита, не обошлось и без замечаний. Их глава государства озвучил чиновникам сразу по прибытии в регион. Александр Лукашенко поделился впечатлением от увиденного сверху – тенденция настораживает.
Гродненская область пусть и не большая по размерам, но с весьма завидным потенциалом и возможностями, которые надо видеть и обязательно использовать. Например, тот же рапс. В нынешнем году здесь собрали рекордный урожай этой культуры. Однако в масштабах страны ее производство нужно как минимум удвоить.
Евгений Пустовой расскажет все подробности.
Поле чудес по-белорусски. Изобилие, основанное на азарте к труду. А наши мосты к успеху – працавітасць. Это основная философия белорусских «Дажынак». Сегодня их встречают Мосты. Вместе со своими людьми Президент. В праздничный день – не будничные замечания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы катастрофически опаздываете с подъемом зяби.
– 47 % на сегодня.
– И еще одна «болезнь», о чем я предупреждал губернатора, – это крайние районы по периметру. Даже Новогрудок. Северные. Новогрудок, Слоним.
– Слоним – крайний район.
– Крайние ваши районы разительно отличаются от этих районов. Или вы там не бываете.
– Бываем. Не догонят они никогда.
– Не надо догонять, надо, чтобы культура земледелия была как здесь.
Александр Лукашенко:
Не только Красносельское. Есть карьеры, где вы песок брали и так далее. И вот эти горы, отсевы, это все как бросили, так оно и лежит. А это же должно рекультивироваться. Нельзя превращать Гродненскую область в какой-то отстой.
Работать надо, что называется, с места в карьер. Хотя при всех карьерах Гродненская область – это все-таки флагман в АПК. Богатые и лакомые земли.
Александр Лукашенко:
«Дажынкі» пришли в нашу Гродненскую область. Она, как в той пословице, по размеру самая маленькая, но удаленькая. Один из лидеров отечественного АПК, культурный и духовный центр, хранительница ряда объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ведь всего этого могло и не быть, как и самой области. Мы с вами это хорошо помним и знаем. Больше никогда Гродненская область и наши белорусы, которые живут здесь (белорусская нация – и поляки, и евреи, и татары, украинцы, русские), никогда больше не будут разменной монетой у политиков. Но мы тогда не теряли веры, надежды, национальной идентичности и воссоединились в единой Беларуси в далеком 1939 году прошлого века.
Хлеб и мир. Это и есть Беларусь. Лучшей даты для торжества хлеборобов в Принеманском крае подобрать нельзя. Ровно 85 лет назад принято решение о включении Западной Беларуси в состав БССР.
Александр Лукашенко:
В 1990-е история едва не повторилась. Когда здесь, как, впрочем, и по всей стране, не было ни работы, ни перспектив. Товары по талонам. Скудные пенсии, и те неделями, а то и месяцами задерживались. Люди попали в тяжелейшее положение. В регионе выживали за счет челночной торговли. Возили в соседние страны водку и сигареты. На фоне этого развала вновь попытались разыграть ту самую карту про «крэсы всходни». Но в Беларуси мы не позволили возвысить представителей одной национальности над другими. И вы в Гродно это хорошо знаете.
Лукашенко: любые производственные успехи должны быть направлены на улучшение жизни наших людей. Подробности.