Древовидные, японские, махровые. Какие пионы можно увидеть на выставке в Минске?

Оду пионам решили воспеть и на столичной выставке. На самом ароматном фестивале собрали больше 100 сортов пионов из частных коллекций, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Маргарита Красневская, соорганизатор выставки пионов:

Имеются у нас такие коллекционеры, у которых на своих собственных участках произрастает порядка 800 сортов пионов. Необычным можно назвать то, что у нас раньше не росло в регионах – это включительно древовидные пионы. Есть большое количество российских сортов, которые достигают невероятных размеров – это и «Лариса», и «Светлана Седова» и уже всем полюбившиеся на этой выставке – Greenland – великолепный сорт, огромная шапка белоснежных цветов.

Курт Джестер, «Черный пират», «Принцесса Маргарет» – они поражают не только своей красотой и душистым ароматом, но и оригинальными названиями. По форме цветков пионы делятся на группы. Бывают немахровые, японские, полумахровые, махровые и анемоновидные. А вы знали, что пионы лучше не сажать весной? Раскрываем секреты выращивания этих цветов. Подробнее здесь.

Маргарита Красневская:

Японская форма цветка она вроде бы кажется простоватой ромашкой-ромашка, но их тоже невероятное множество совершенно разных, есть белые, желтые, карминовые, розовые серединки, цвет лепестка, сложение – все настолько разное, настолько красивое и неповторяющееся, что это надо просто один раз увидеть. Пион очень неприхотливый цветок. Нам пришлось привезти из южных регионов некоторые сорта, поставить их в холодильник, что называется законсервировать. Они несмотря на то, что находились некоторые по две недели в холодильнике, все равно раскрылись, распушились и показали всю свою красоту неповторимую.