Лукашенко: выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, Россия открыла для нас двери

Александр Лукашенко не раз ранее акцентировал внимание на необходимости скорректировать планы из-за дефицита мощностей на прибалтийских терминалах. Напомним, Литва и Латвия в нарушение международных соглашений закрыли для нашей страны выходы к морю. Беларусь, по сути, оказалась в условиях логистической блокады. Однако выходы из нее найдены: российские морские порты готовы помочь с транзитом. Более того, Александр Лукашенко дал поручение правительству детально просчитать планы модернизации и развития альтернативных логистических цепочек и строительства собственного порта в Бронке. Как максимально эффективно вписать это в транспортную систему Беларуси – главный вопрос сегодняшней встречи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас по формуле «не было бы счастья, да несчастье помогло» выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. О чем мы, в общем-то, давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет. Исключительная поддержка. Так ли это на вашем уровне, я хотел бы сегодня услышать. Правительство должно было просчитать все возможные варианты. И сегодня мы должны определиться, какое направление для нас более удобное, выгодное по логистике. Построить нужно порт быстро и с минимальными затратами. Поэтому прошу четко и по существу: проработанные варианты, по каждому из них – стоимость, сроки строительства и окупаемость, возможные риски. По результатам обсуждения примем соответствующие решения.

Скажу конкретнее, у нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает досконально это) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал: «Нам уже сегодня нужно грузить». Он говорит: «Любую точку, и начинайте грузить». Я так образно часто говорю, что пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары. Правда, это уже начали делать. И Белорусская калийная компания, и другие грузоотправители, но надо ускоряться.